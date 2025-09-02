Amanda Anisimova tegoroczny US Open rozpoczęła od ogrania w dwóch setach Kimberly Birrell, później również w stosunku 2:0 pokonała Mayę Joint. Trudniejsza przeprawa czekała się w trzeciej rundzie, gdzie Jaqueline Crisitna urwała Amerykance seta. Mimo to rozstawiona z "8" tenisistka triumfowała i otworzyła sobie drogę do walki o ćwierćfinał wielkoszlemowego turnieju.

Dziewiąta rakieta świata trafiła na Beatriz Haddad Maię, która nie była w stanie przeciwstawić się Anisimovej. Pierwszego seta zakończyła bez gema na koncie, w drugim nawet raz przełamała rywalkę, ale to było za mało na mającą rosyjskie korzenie zawodniczkę. Anisimova rozstrzygnęła kwestię awansu w 75 minut, mecz zakończył się jej pewnym zwycięstwem 6:0, 6:3.

US Open. Amanda Anisimova zagra z Igą Świątek

Spotkanie rozegrano na głównym korcie, czyli Arthur Ashe Stadium, do czego Anisimova odniosła się po meczu. "Wspaniale było wrócić na ten kort, minęło kilka lat, odkąd tu grałam. Panuje tu niesamowita atmosfera" - powiedziała. A następnie doceniła klasę rywalki, określając ją "bardzo trudną przeciwniczką". Przyznała jednak od razu, że była dobrze dysponowana w starciu o ćwierćfinał.

Grałam tu tak swobodnie. Naprawdę mi się podobało i jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się dziś dać dobry występ

Amerykanka w ćwierćfinale zagra z Igą Świątek, która wyeliminowała Jekaterinę Aleksandrową (6:3, 6:1), a wcześniej pokonywała też Annę Kalinską, Suzan Lamens i Emilianę Arango. Będzie to drugie na poziomie seniorskim (wcześniej, w 2016 roku, grały ze sobą jako juniorki) i zarazem drugie w tym sezonie starcie Anisimovej z tenisistką Raszyna - poprzednie miało miejsce 12 lipca w finale Wimbledonu. Wówczas górą była Polka, która wręcz zdeklasowała rywalkę 6:0, 6:0.

Pogromczyni Haddad Mai sama była zaskoczona, że do "powtórki" jej pojedynku ze Świątek dojdzie po niespełna dwóch miesiącach. "Kto by pomyślał, że spotkamy się tak szybko" - przyznała.

"Jestem po prostu bardzo podekscytowana i mam nadzieję, że tym razem to będzie świetny mecz. Ale czuję się dobrze, a ona gra świetny tenis. Mam więc nadzieję, że zaprezentujemy się świetnie" - dodała.

Ćwierćfinałowe starcie Igi Świątek z Amandą Anisimovą zostanie rozegrane w środę 3 września. Godzina rozpoczęcia tego meczu nie została jeszcze podana przez organizatorów.

Iga Świątek i Amanda Anisimova DAISUKE URAKAMI AFP

Iga Świątek i Amanda Anisimova DAISUKE URAKAMI AFP

Amanda Anisimova Minas Panagiotakis AFP