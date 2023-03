"Sytuacja zaczyna wymykać się trochę spod kontroli" - pisze dziennikarz największego francuskiego dziennika. Zauważa, że Polka jest daleka od tego, by powtórzyć swoją wspaniałą serię z poprzedniego sezonu - 37 zwycięstw z rzędu - które nadały jest status "niekwestionowanej liderki tenisa kobiecego".

Iga Świątek pracuje dużo nad mentalnością, cały czas podróżuje ze swoją trener mentalną (Darią Abramowicz - przyp. ok), która jest obecna nawet na konferencjach prasowych. Zbyt wiele analiz nie jest jednak gwarancją całkowitej kontroli psychiki.

Co więc się stało z Igą Świątek według "L’Equipe"? Francuscy dziennikarze bardzo wnikliwie analizują i to nie od dziś drogę polskiej tenisistki. Jest przecież zwyciężczynią dwóch turniejów Roland Garrosa (2020 i 2022), przyznali jej tytuł "Mistrzyni 2022 roku", plebiscytu, który wygrywają tylko największe gwiazdy sportu.

Francuzi wskazują na problem psychiczny polskiej zawodniczki. "Iga Świątek pracuje dużo nad mentalnością, cały czas podróżuje ze swoją trener mentalną (Darią Abramowicz - przyp. ok), która jest obecna nawet na konferencjach prasowych. Zbyt wiele analiz nie jest jednak gwarancją całkowitej kontroli psychiki. Nie wracając do wybuchu płaczu (podczas meczu z Fioną Ferro w US Open w 2021 roku, czy po porażce z Jessiką Pegulą w United Cup), schowana pod czapką Polka, daje dziwne poczucie, że w jednej chwili może dokonać czegoś niespodziewanego na korcie i jednocześnie zadziwiającej kruchości" - zauważa "L’Equipe".