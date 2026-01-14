Kuriozum w Australii. Triumf Świątek w 16 sekund. Na stole milion dolarów

Organizatorzy Australian Open na kilka dni przed oficjalnym rozpoczęcie wielkoszlemowej rywalizacji przygotowali dla fanów tenisa nie lada gratkę - pokazowy turniej "1 Point Slam", który mogliśmy podziwiać już przed rokiem. W tej edycji doszło jednak do kilku zmian.

Rywalizacja w poszczególnych meczach dalej toczy się do jednego punktu, a połowa stawki to amatorzy. Liczba uczestników wzrosła jednak do 48, a nagroda do - bagatela - miliona dolarów.

Australian Open. Iga Świątek wzięła udział w "1 Point Slam"

Na liście uczestników znalazła się Iga Świątek, która rozpoczęła rywalizację od drugiej rundy. Trafiła w niej na 22. obecnie zawodnika w rankingu ATP - Flavio Cobollego.

Pełne trybuny na "1 Point Slam"? Szczerze mówiąc, to wygląda niesamowicie. Jestem bardzo podekscytowana tym, że tu jestem. To świetny start turnieju. Więc cóż, zróbmy to

O tym, kto zainicjuje serwisem jedyną wymianę w meczu, zdecydować miała tradycyjnie gra w "papier, kamień, nożyce". I tu doszło do dość kuriozalnej i zabawnie wyglądającej sytuacji. Iga Świątek i Flavio Cobolli kompletnie nie mogli się zgrać. Najpierw Polka była spóźniona, potem oboje nie nadążyli za narzuconym tempem.

Ostatecznie przy trzecim podejściu udało im się rozstrzygnąć grę, którą wygrał Flavio Cobolli po czym... niespodziewanie wybrał return.

Iga Świątek serwowała na jego stronę bekhendową. Podczas wymiany Włoch biegał po jej zagraniach to w jedną, to w drugą stronę, tuż za linią końcową w kortu. I gdy wydawało się, że mimo wszystko ma sytuację pod kontrolą, nagle nie zdołał przebić jednego z uderzeń 24-latki. A Polka mogła świętować premierową wygraną w drodze po fortunę. Całe starcie trwało 16 sekund.

Nie wiem, co się stało. Po prostu w to poszłam. Chciałam, żeby jak najwięcej biegał

Rozwiń

Iga Świątek: Z tego jestem najbardziej zadowolona. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek Adam Hunger/Associated Press/East News East News

Iga Świątek DIMITAR DILKOFF AFP