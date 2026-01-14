Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kuriozum w Australii. Triumf Świątek w 16 sekund. Na stole milion dolarów

Tomasz Brożek

W środę na Rod Laver Arenie, czyli głównym korcie Australian Open w Melbourne, zorganizowano turniej "1 Point Slam", w którym udział wzięła Iga Świątek. Polka rozpoczęła zmagania od drugiej rundy, w której trafiła na Flavio Cobollego. 24-latka pokonała Włocha w 16 sekund, ale ciekawe było także to, co wydarzyło się przed meczem. Doszło wówczas do kuriozalnej i zabawnej sytuacji, gdy oboje walczyli o to, kto ma wykonać jedyny serwis w spotkaniu.

Tenisistka ubrana w czarną koszulkę bez rękawów i jasną czapkę z daszkiem, z rakietą tenisową w ręku. Po lewej stronie zakrywa usta dłonią, po prawej stronie zaciska pięść w geście triumfu. W tle widoczna publiczność.
Iga Świątek podczas rywalizacji w "1 Point Slam"@Australian OpenYoutube

Organizatorzy Australian Open na kilka dni przed oficjalnym rozpoczęcie wielkoszlemowej rywalizacji przygotowali dla fanów tenisa nie lada gratkę - pokazowy turniej "1 Point Slam", który mogliśmy podziwiać już przed rokiem. W tej edycji doszło jednak do kilku zmian.

Rywalizacja w poszczególnych meczach dalej toczy się do jednego punktu, a połowa stawki to amatorzy. Liczba uczestników wzrosła jednak do 48, a nagroda do - bagatela - miliona dolarów.

    Australian Open. Iga Świątek wzięła udział w "1 Point Slam"

    Na liście uczestników znalazła się Iga Świątek, która rozpoczęła rywalizację od drugiej rundy. Trafiła w niej na 22. obecnie zawodnika w rankingu ATP - Flavio Cobollego.

    Pełne trybuny na "1 Point Slam"? Szczerze mówiąc, to wygląda niesamowicie. Jestem bardzo podekscytowana tym, że tu jestem. To świetny start turnieju. Więc cóż, zróbmy to
    powiedziała tuż przed meczem druga rakieta świata wśród kobiet

    O tym, kto zainicjuje serwisem jedyną wymianę w meczu, zdecydować miała tradycyjnie gra w "papier, kamień, nożyce". I tu doszło do dość kuriozalnej i zabawnie wyglądającej sytuacji. Iga Świątek i Flavio Cobolli kompletnie nie mogli się zgrać. Najpierw Polka była spóźniona, potem oboje nie nadążyli za narzuconym tempem.

      Ostatecznie przy trzecim podejściu udało im się rozstrzygnąć grę, którą wygrał Flavio Cobolli po czym... niespodziewanie wybrał return.

      Iga Świątek serwowała na jego stronę bekhendową. Podczas wymiany Włoch biegał po jej zagraniach to w jedną, to w drugą stronę, tuż za linią końcową w kortu. I gdy wydawało się, że mimo wszystko ma sytuację pod kontrolą, nagle nie zdołał przebić jednego z uderzeń 24-latki. A Polka mogła świętować premierową wygraną w drodze po fortunę. Całe starcie trwało 16 sekund.

      Nie wiem, co się stało. Po prostu w to poszłam. Chciałam, żeby jak najwięcej biegał
      mówiła po zwycięstwie uszczęśliwiona Iga Świątek

        Zdeterminowana tenisistka w czarnej czapce i stroju sportowym świętuje zwycięstwo z zaciśniętą pięścią na tle widowni.
        Iga ŚwiątekAdam Hunger/Associated Press/East NewsEast News
        Iga Świątek
        Iga ŚwiątekDIMITAR DILKOFFAFP

