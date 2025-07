- Jestem bardzo zadowolona z awansu do ćwierćfinału. Chociaż wiadomo, że turniej trwa, więc raczej patrzę na kolejny mecz. Niezależnie od tego, jaka to faza turnieju. Nie wiem, jak Clara się czuła, ale ja po prostu chciałam dalej robić swoją robotę. Mimo że początek był dość niepewny, później odnalazłam swoją grę - powiedziała Iga Świątek, komentując swój występ w czwartej rundzie wielkoszlemowego turnieju.

- Statystyka też jest super - podopieczna Wima Fissette'a odniosła się do faktu, że już po raz 12. w karierze awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju. - Jednak nie mam z tymi statystykami zbyt dużo emocji, bo w nie nie patrzę. Właściwie co mecz mam jakąś inną statystykę, co jest ciekawe. W pewnym sensie jest mi w tej chwili ciężko spojrzeć z tak szerokiego horyzontu na moją karierę. To wydarzy się pewnie raczej trochę później - mówiła świetnie dysponowana 24-latka.

Koncentracja na początku meczu była jedna: poprawić jakość serwisu, który na starcie kosztował Polkę aż cztery podwójne błędy. - Na korcie czułam się okay, od początku mając swoją robotę do wykonania w obrębie serwisu, więc nie za bardzo patrzyłam na to, co dzieje się po drugiej stronie siatki. Choć nikomu nie życzę, by czuł się źle - perorowała.

Zapytana przez dziennikarza Interii, czy taki mecz, jak ten z Tauson daje jej kolejne potwierdzenie tego, że na trawie czuje się ze swoim tenisem coraz swobodniej, potwierdziła zasadność tej tezy.

- To nie jest też tak, że cały czas wychodzę na kort po to, żeby coś potwierdzać. Po prostu pracuję i jest to jakiś proces. Czuję się swobodnie, bo akurat dobrze mi wychodzi. Myślę, że każdy sportowiec czasami ma takie momenty, a ze swobodą w tenisie też może być różnie. Więc doceniam to, jaką pracę wykonałam do tego momentu, ale ona nie przychodzi sama i też łatwo można ją stracić. Ale na pewno ostatnio dobrze mi się grało - odpowiedziała Świątek.

Teraz, w kolejnej rundzie, nasza gwiazda zmierzy się z Ludmiłą Samsonową. Iga Świątek została przez jednego z dziennikarzy poinformowana, że Rosjanka nie chciała wiedzieć, z kim potencjalnie może zagrać, gdy była bohaterką swojej konferencji. Polka zapytana od razu, czy kiedykolwiek sama miała tego typu przesądy, odparła skonsternowana.

- Muszę wiedzieć. Przecież muszę się przygotować - bez zająknięcia zaznaczyła.

Wtedy dziennikarz chciał wspaniałomyślnie powiedzieć Świątek, kto będzie jej najbliższą przeciwniczką. Ale wcześniej zapytał, czy może to uczynić. Na co Iga odrzekła: - Ja to wiem, będzie nią Ludmiła.

Iga nie kryła zaskoczenia, że na tym etapie turnieju Rosjanka w ten sposób podeszła do sprawy. - Nie mamy już tak wielu meczów, żeby nie wiedzieć. Nie ma zbyt wielu opcji w ćwierćfinałach - odparła, po czym słusznie dodała: - Cóż, w pewnym momencie musi to wiedzieć, prawda? Musi się przygotować, prawda? - zaskoczenie u Igi, mieszające się z rozbawieniem, tylko się nawarstwiało. Aż w końcu postanowiła:

- Powiem jej to - i zaczęła się śmiać. Dodała jeszcze, że tak naprawdę w szatniach, których są dwie, nie ma czasu ani sensu na takie pogawędki. Ewentualnie tylko coś w stylu "do zobaczenia później" i to wszystko.

Artur Gac, Wimbledon

