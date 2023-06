W miniony weekend Iga Świątek celebrowała wielki triumf na kortach Rolanda Garrosa . Polka obroniła w Paryżu tytuł zdobyty w minionym sezonie, wygrywając tym samym czwarty w karierze tytuł wielkoszlemowy . Łącznie aż trzy z nich wywalczyła nad Sekwaną. Kolekcję uzupełnia trofeum wywalczone przed rokiem w Stanach Zjednoczonych podczas US Open .

Ponowne zwycięstwo w Rolandzie Garrosie to dla Igi Świątek gigantyczne osiągnięcie, zwłaszcza biorąc pod uwagę wszelkie towarzyszące mu okoliczności. Polska tenisistka znajdowała się pod ogromną presją oczekiwań i zagrożenia ze strony Aryny Sabalenki, która mogła odebrać jej pierwsze miejsce w rankingu . Dodatkowo nie jechała do Paryża w pełni przygotowana, co wyjawił trener pochodzącej z Raszyna zawodniczki - Tomasz Wiktorowski .