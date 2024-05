Kuriozalny pomysł WTA po finale Świątek. "Kto to wybierał? Chłopak Sabalenki?"

Iga Świątek wygrała w Rzymie swój czwarty tytuł w tym roku, zresztą po raz czwarty triumfowała w prestiżowym turnieju WTA 1000. Po Dosze, Indian Wells i Madrycie przyszedł czas na Rzym. Tak jak w stolicy Hiszpanii, znów w decydującym starciu spotkała się z Aryną Sabalenką. I po raz kolejny pokazała, że korty ziemne to jej królestwo.

Iga rozegrała z Białorusinką jedno z najlepszych spotkań. O ile w Madrycie, na szybszych kortach i większej wysokości, Białorusinka była nawet o jedną piłkę od końcowego sukcesu, to w Rzymie nie miała za wiele do powiedzenia. Polka wygrała 6:2, 6:3, perfekcyjnie broniła się w najtrudniejszych momentach, gdy rywalka miała break pointy. Reklama

A później przyspieszała i nie zostawiała złudzeń, kto jest najlepszy.

Świątek dziękowała... Sabalence. A ta chce ją dopaść już wkrótce, w Paryżu

Świątek tuż po swoim zwycięskim finale komentowała, że w trakcie gry była maksymalnie skoncentrowana, nie zwracała uwagi na zachowanie Białorusinki. Sabalenka zaś irytowała się, połamała rakietę, krzyczała. - Aryna, kolejny finał, kolejna wspaniała bitwa. Wiedziałam, że to nie będzie łatwe spotkanie. Dziękuję, że dzielisz ze mną ten kort i naprawdę motywujesz mnie do bycia lepszą tenisistką. Zobaczymy, co będzie z tym finałem Rolanda Garros - mówiła Świątek, nawiązując do wcześniejszych słów Sabalenki. Ta chciałaby "dopaść" Polkę w ostatnim spotkaniu w Paryżu.

Być może tak się stanie, być może obie zagrają za trzy tygodnie o tytuł na korcie Philippe'a Chatriera, ale najpierw muszą wygrać sześć innych pojedynków. Drabinka zostanie rozlosowana w najbliższy czwartek - Polka i Białorusinka znajdą się w dwóch różnych połówkach.

Szesnaście akcji z finału Świątek - Sabalenka. Kuriozalny wybór, jakby to Białorusinka wygrała

Kibicom, którzy nie oglądali tego spotkania w Rzymie, WTA zaproponowało ponad pięciominutowy skrót z meczu. Tak jak to czyni ze wszystkich ważniejszych potyczek. Zwykle jest krótszy, ale pojedynki Świątek i Sabalenki mają swoje wyjątkowe miejsce, jest co z nich "wycinać". Zaproponowana kompilacja składała się z szesnastu akcji punktowych - ten wybór spotkał się z bardzo ostrą reakcją kibiców. Reklama

Gdyby nie to, że WTA pokazało m.in. dwie akcje kończące oba sety, a te padły łupem Polki, można by stwierdzić, że to ona jednak... przegrała to starcie. W filmie bowiem znalazły się głównie udane akcje Białorusinki.

Z pierwszego seta wybrano pięć akcji, dwie z nich wygrała Świątek, w tym tę ostatnią na 6:2. Z drugiego, zakończonego 6:3, wycięto cztery zagrania Polki i siedem Sabalenki. Kuriozalny był zwłaszcza wybór pierwszej części tej partii: sześć z siedmiu urywków to punkty dla Sabalenki.

A przecież to Iga wygrała w meczu 66 punktów, przy 45 rywalki. To Polka miała 11 winnerów i zaledwie osiem niewymuszonych błędów, podczas gdy jej rywalka... 18 i 28.

Pod filmem, zamieszczonym m.in. na platformie youtube, od razu ukazały się głosy krytyki. Oto niektóre z nich:

"Iga pewnie wygrywa, a najciekawsze momenty pokazują głównie zwycięskie punkty dla Sabalenki"

"Cóż za okropny wybór. A już myślałem, że to Sabalenka wygrała"

"To zemsta WTA wobec Igi za wyeliminowanie Coco. Co to jest? Iga miała około dziesięć wygrywających zagrań, a wy pokazujecie te Aryny" Reklama

"Kogo zatrudniacie do robienia skrótów najważniejszych momentów? Kto to wybierał? Chłopak Sabalenki? Gdzie są punkty Igi?"

Podobnie zresztą było na platformie X, tam też dostrzeżono zaskakujący wybór:

Dla fanów Polki nie jest to z pewnością wymarzony skrót z meczu, ale... liczy się końcowy wynik. A tu Iga Świątek nie zostawiła światowej dwójce żadnych złudzeń.

