Iga Świątek zachwyciła w Paryżu, a tu napłynęły takie słowa. Kibice są oburzeni

Słowa Amerykanina nie pozostały bez echa. Kibice byli wściekli. "Jest niewiarygodny!", "To po prostu katastrofa", "To, że on nadal jest komentatorem, to hańba", "Aż boli mnie brzuch, gdy słyszę, jak McEnroe krytykuje Igę za to, że nie miała makijażu w finale", "Niektórzy myślą, że on jest zabawny. I to jest problem", "O mój Boże, to absolutnie okropne"- komentowali internauci na portalu X.