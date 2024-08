Kuriozalne sceny, mecz Igi Świątek z Sabalenką przerwany. Interweniowała pani sędzia

W półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati doszło do prawdziwego hitu - starcia Igi Świątek z Aryną Sabalenką, która po zakończeniu sezonu wróci na fotel wiceliderki rankingu WTA. Białorusinka wraca także do... wysokiej formy, co udowodniła w pierwszym secie niedzielnego spotkania. Potrzebowała w nim zaledwie 35 minut, by pokonać w nim Igę Świątek 6:3.