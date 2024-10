Kuriozalna wpadka Sabalenki, WTA ujawnia. "Poważne szkody". Natychmiast przeprosiła

Podczas aktywności związanych z turniejem WTA Finals w Rijadzie Aryna Sabalenka znalazła czas, by pojawić się na boisku piłkarskim. Tam postanowiła sprawdzić swoich sił w roli... napastniczki. Niestety, próba strzału Białorusinki zakończyła się niefortunnie, nie tyle dla niej samej, co dla stojącej za bramką pani fotograf. Liderka rankingu WTA natychmiast ruszyła, by ją przeprosić, ale na szczęście nic się jej nie stało. Nagranie z całej sytuacji ujawnia post współtworzony przez WTA, Białorusinkę oraz Ons Jabeur, która w żartach wspomniała o "poważnych szkodach".