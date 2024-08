Kuriozalna wpadka Igi Świątek. Niebywałe sceny, Polka spóźniła się na kort

Podczas meczu Igi Świątek z Mirrą Andriejewą w ćwierćfinale turnieju WTA w Cincinnati doszło do kuriozalnej sceny. Z powodu zbyt wysokiej temperatury po drugim secie zorganizowana została dłuższa przerwa, by zawodniczki mogły złapać nieco oddechu. Polka spędziła ten czas w tunelu, po czym... spóźniła się na kort. Później biegła w stronę swojego stanowiska, by błyskawicznie przygotować się do gry.