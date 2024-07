Kurek nagle powiedział coś takiego o Świątek. Co za słowa przed igrzyskami

Wielkie odliczanie dobiega już końcowi - tylko kilka dni dzieli świat sportu od rozpoczęcia igrzysk olimpijskich 2024 w Paryżu - igrzysk, z którymi wielkie nadzieje wiąże również Polska. W kadrze "Biało-Czerwonych" bez wątpienia można wyróżnić szereg kandydatów do medali, a w tym gronie nie brakuje też i siatkarzy.

Drużyna dowodzona przez Nikolę Grbicia będzie musiała jednak postarać się o złamanie swoistej "klątwy" - Polacy bowiem od 2004 roku co prawda każdorazowo uzyskiwali w ramach siatkówki panów awans na IO, ale również każdorazowo... odpadali w 1/4 finału zmagań.

IO 2024. "Klątwa" ciąży na polskich siatkarzach? Kurek: Każda zła passa kiedyś się kończy

Może to być ostatnia szansa, żeby osiągnąć jakiś lepszy rezultat niż ćwierćfinał. I wierzę, że z tą drużyną jesteśmy w stanie to zrobić

"Każda passa się kiedyś kończy: i ta dobra, i ta zła" - oświadczył dodatkowo. W wywiadzie przy tym odniósł się też do przedstawicieli innych dyscyplin na igrzyskach, przyznając, że chciałby śledzić m.in. postępy Adriana Meronka w golfie czy poczynania polskich lekkoatletów. Parę znaczących słów padło też w kontekście Igi Świątek .

IO 2024. Świątek wzbudza podziw Kurka. "To co robi jest niesamowite"

"Nie jestem wielkim fanem tenisa. Jestem wielkim fanem Igi Świątek, bo to co robi jest niesamowite i godne szacunku. Podziwiam ją" - orzekł Kurek. Nie ulega wątpliwości, że nie jest on osamotniony w takiej ocenie dotyczącej raszynianki.