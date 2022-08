Kulisy meczu Igi Świątek. Tego nie wyłapały telewizyjne kamery

To były trudne tygodnie dla Igi Świątek. Po niespodziewanej porażce z Alize Cornet podczas 135. edycji Wimbledonu Polka zaliczyła jeszcze kilka nieudanych występów. 21-latka na każdym kroku udowadnia jednak, że nie bez powodu to właśnie ona nosi miano liderki światowego rankingu i robi co może, by jak najlepiej wypaść w każdym spotkaniu.

Rakieta numer jeden na świecie dobrze radzi sobie w Cincinnati. W drugiej rundzie Polka pokonała Sloane Stephens 6-4, 7-5 i awansowała do kolejnej rundy zmagań. Jeszcze kilka lat temu nikt nie podejrzewał, że po niesamowitych osiągnięciach sióstr Radwańskich znajdzie się w naszym kraju zawodniczka, która nie tylko wyrówna, ale też poprawi ich dotychczasowe wyniki. Nic więc dziwnego, że kibice z ciekawością obserwują poczynania Świątek.

Reklama

To, że polska tenisistka cieszy się sporym zainteresowaniem wiedzą także władze WTA, które postanowiły zrobić fanom niespodziankę.

Świątek wprost o problemach! Polka świętuje piękną chwilę

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Inspirują się Igą Świątek. One wystąpią na ME do lat 12 w Gdyni. WIDEO INTERIA.TV

Kulisy meczu Igi Świątek. Kibice zachwyceni

Na oficjalnym profilu WTA na Instagramie pojawił się krótki filmik przedstawiający kulisy meczu Igi Świątek ze Sloane Stephens. Na nagraniu widać m.in. raszyniankę docierającą na kort, krótką rozgrzewkę obu pań tuż przed spotkaniem, sam mecz, a także to, co Świątek robiła po wygranej z Amerykanką. Jak się okazuje, telewizyjne kamery nie pokazały wszystkiego, co działo się na korcie.

Instagram Wideo

Pod filmikiem szybko pojawiła się lawina komentarzy i polubień ze strony kibiców. Jak widać, kulisy meczu Świątek-Stephens spodobały się internautom. "Najlepsza! Jej strój pasuje do koloru nieba", "Świetna wygrana! Brawo Iga" - pisali.

Iga Świątek dzięki wygranej ze Stephens awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Cincinnati. Rywalką liderki światowego rankingu będzie kolejna Amerykanka Madison Keys . Czwartkowy mecz zaplanowano na godzinę 19.00 czasu polskiego.

Chwile grozy w meczu Hurkacza. Zasłabł chłopiec do podawania piłek