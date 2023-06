Kulisy finałowej batalii Igi Świątek. Jej sztab nie chciał tego pokazać

Associated Press / © 2023 Associated Press

Wyjątkowa sesja zdjęciowa Igi Świątek w Paryżu. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

"Wiedziałam, że mamy pewne sprawy do omówienia"

"Emocje nasze, czyli teamu, który siedzi w boksie, nie mają większego znaczenia dla tego, co się dzieje na korcie. Jedyne co ważne to fakt, żeby tych emocji, szczególnie trudnych, nie było widać. Mamy być wsparciem dla zawodniczki. Choć oczywiście nam też towarzyszy napięcie. Patrzyłam na drugi set, wiedziałam, że mamy pewne sprawy do omówienia, ale na końcu i tak liczy się to, kto wygrywa piłkę meczową" - powiedziała w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".