Kubeł zimnej wody dla WTA, Iga Świątek się nie hamowała. "Wstyd"

Oczywiście, że nie jestem zadowolona z rozwoju sytuacji. Zmiany regulaminu turniejów nakładają na zawodniczki coraz więcej obciążeń. Ma być więcej obowiązkowych turniejów, w tym dwutygodniowych, co wpływa na brak możliwości odpoczynku. Sezon jest coraz dłuższy, a nas nikt o zdanie w tych sprawach nie pyta. Otrzymujemy tylko informacje do WTA, że zostały podjęte takie decyzje. Tak nie może być. Zresztą nie jest to tylko moje zdanie, że w tej kwestii coś musi się zmienić

~ stwierdziła m.in. Polka, wbijając szpilkę w sposób organizacji zawodów ze strony stowarzyszenia.