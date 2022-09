Kto wygra finał US Open: Świątek, czy Jabeur? Eksperci oceniają

"Ons Jabeur jest jak Casper Ruud. Ma kolejną szansę, aby wystąpić w finale wielkoszlemowym. Uwielbiam jej sposób gry. Ma wspaniałą osobowość. To co zrobiła dla Afryki, reprezentując Tunezję, jest niewiarygodne" - mówił John McEnroe, były świetny tenisista, a teraz komentator Eurosportu.

"Igę też kocham. Zanotowała niesamowitą serię, a potem może trochę się pogubiła. Być może dopadła ją presja, więc ciężko walczyła o swoje. Zapowiada się piękny pojedynek finałowy" - dodał czterokrotny zwycięzca US Open w grze pojedynczej.

Inny były znakomity tenisista, a obecnie także komentator Eurosportu Mats Wilander, uważa, że doświadczenie z wygrania turniejów wielkoszlemowych "ogromnie" pomoże Polsce w decydującym starciu z Tunezyjką.

Świątek grała przecież dwa razy w finale Rolanda Garrosa i oba mecze zakończyły się po jej myśli. Tymczasem Jabeur wystąpiła w takim spotkaniu tylko raz, przegrywając w tym roku z reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną w Wimbledonie.

Tenis. Iga Świątek ma doświadczenie z finałów

"Myślę, że doświadczenie Igi z finałów wielkoszlemowych ogromnie jej pomoże. Oczywiście ona chce wygrać każdy mecz, ale w finale będzie równie zdenerwowana co Ons, ponieważ wie, o co toczy się stawka, a zwycięstwo w takim meczu jest dobre dla pewności siebie i swojego tenisa. To może sprawić, że będzie bardziej nerwowa, ale równocześnie ma wentyl bezpieczeństwa w postaci dwóch wygranych finałów Rolanda Garrosa. Teraz dotarła do finału US Open, a ten rok jest jednym z najlepszych, jakie najprawdopodobniej przeżyje" - tłumaczył Szwed, który US Open wygrał raz.

Dodał także, że wiele w finale będzie zależeć od serwisu Jabeur i tego, czy dzięki niemu uda jej się zdobywać "łatwe" punkty.

"Jedyną taktyczną rzeczą dobrą dla Ons jest to, że jej serwis jest podcięty, piłka odbija się nisko, co może wpłynąć na forhend Igi. I wtedy masz jeszcze jedno uderzenie, aby po nim zaatakować" - stwierdził Wilander.

Tenis. To może zrobić różnicę na korzyść Igi Świątek

Z kole Alex Corretja uważa, że atletyczność Świątek może zrobić różnicę.

"Iga na pewno ma mentalność mistrzyni. Będzie walczyć do końca, ponieważ miała już trudne mecze w tym turnieju. Jej największą siłą jest praca nóg. Jej bekhend jest bardzo dobry, płaski i potrafi zmieniać pozycję na korcie, dobrze returnuje. Może nie serwuje wspaniale, ale ma dość wysoki procent trafionego pierwszego serwisu, co pozwala jej potem wejść w kort, a wygrywanie punktów z nią nie jest łatwe, bo dobrze się broni" - powiedział dwukrotny finalista turniejów wielkoszlemowych.

Mecz Świątek - Jabeur w sobotę o 22.00 czasu polskiego. Transmisja w Eurosporcie, a tekstowa relacja na żywo w Interii .