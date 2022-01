Australian Open 2022 zmierza ku nieuchronnemu końcowi - przed nami już ostatnie dni słynnych wielkoszlemowych zmagań na kortach w Melbourne. W czwartek poznamy finalistki rozgrywek kobiecych, bowiem najpierw w półfinale zagrają ze sobą reprezentantka gospodarzy Ashleigh Barty i Amerykanka Madison Keys, a następnie rodaczka Keys Danielle Collins i nasza mistrzyni Iga Świątek.

Australian Open. Fani wybrali: Faworytką Barty, ale Iga Świątek również zyskała spore uznanie

W związku z tym, że rozgrywki wchodzą w kluczową fazę, na oficjalnym twitterowym profilu AO pojawiła się ankieta, w której kibice mogli wybrać swoją faworytkę do zwycięstwa w zawodach. Tak prezentują się jej wyniki:



Jak więc widać - przy blisko 4400 oddanych głosach - zwyciężczynią została Barty, która zdobyła aż 57 proc. wszystkich wskazań. Wato jednak zwrócić uwagę także na rezultat Świątek, która zgarnęła aż 30,3 proc. głosów. Wyniki obu tenisistek były więc nieporównywalnie lepsze, niż ich rywalek z USA.



To wszystko to oczywiście internetowa zabawa, natomiast prawdziwa rywalizacja - i prawdziwe rozstrzygnięcia - czekają nas na korcie. W Rod Laver Arena najpierw, o 09.30, swój mecz rozpoczną Barty i Keys, z kolei na 11.00 został zaplanowany start pojedynku Collins i Świątek. Transmisję na żywo można oglądać w Pakiecie Polsat Box Go Sport.



Australian Open. Nadal liderem w głosowaniu dotyczącym rozgrywek mężczyzn

Finał rozgrywek kobiecych w ramach Australian Open zaplanowany jest na 29 stycznia. Dzień później poznamy triumfatora turnieju wśród mężczyzn.



Co ciekawe oficjalny profil AO zachęcił na Twitterze również do głosowania na faworyta wśród tenisistów. W czwartkowy poranek liderem był Rafael Nadal, przed kolejno Daniiłem Miedwiediewem, Stefanosem Tsitsipasem i Matteo Berrettinim.