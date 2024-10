Kto nowym trenerem Igi Świątek? Od dobrych kilku godzin w świecie sportu żadne inne pytanie nie pada częściej. Po ogłoszeniu rozstania pierwszej rakiety świata z Tomaszem Wiktorowskim momentalnie ruszyła giełda jego potencjalnych następców. Z początku liczyła kilak nazwisk, szybko urosła do kilkunastu. W spekulacjach jedna postać przewija się jednak regularnie - to Belg Wim Fissette. Co ciekawe, opinie na jego temat są bardzo niejednolite. A nawet skrajne.