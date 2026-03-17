Krzyki z boksu i nerwowa Świątek. Dawid Celt nie mógł wytrzymać, zareagował

Gorąca dyskusja wokół tego, co dzieje się w teamie Świątek trwa właściwie od ostatnich tygodni współpracy Polki z Tomaszem Wiktorowskim. Kiedy aktualnej trzeciej rakiecie świata nie idzie po jej myśli, w sieci pojawia się mnóstwo dociekań dotyczących tego, kto w jej sztabie może być temu winny. Wielokrotnie kibice i eksperci wskazują na Darię Abramowicz, sytuacja nie jest jednak czarno-biała.

Iga Świątek w kryzysie? Mecz ze Switoliną wciąż komentowany

Nie milkną echa po meczu ćwierćfinałowym w Indian Wells między Igą Świątek a Eliną Switoliną. Spotkanie zakończyło się w trzech setach, a polska tenisistka popełniała w nim mnóstwo błędów, które ostatecznie zaważyły na wyniku spotkania. Było to tym bardziej dziwnie, że ledwie dzień wcześniej popisywała się znakomitą i pewną grą przeciwko też trudnej przeciwniczce, Karolinie Muchovej.

Tym razem ponownie było widać na korcie nerwowość Polki. Z boksu krzyczała w jej kierunku Daria Abramowicz, co nie uszło uwadze mediów i kibiców. Sprawę komentowali już tenisowi eksperci, w tym m.in. Tomasz Wolfke, Lech Sidor czy Artur Szostaczko. Teraz głos w dyskusji zabrać postanowił także Dawid Celt, który doskonale orientuje się w realiach kobiecego tenisa. Jak sam stwierdził, sytuacja nieco wymknęła się spod kontroli w kontekście skupienia się nad sprawą.

Dawid Celt jasno o tym, co dzieje się z Igą Świątek

W rozmowie z "Misją Sport" Dawid Celt starał się łagodzić nastroje wokół burzy, jaka rozszalała się ponownie nad sztabem Igi Świątek. "Bardzo duże larum zostało podniesione. Sytuacja moim zdaniem kompletnie nieadekwatna do tego, co się stało" - zaczął.

"Bardziej bym się skupił na meczu, na tym, co się działo w dwóch pierwszych spotkaniach i dlaczego w trzecim było tak, a nie inaczej. A nie do sytuacji wyrwanej z końcówki, gdy rzeczywiście u Igi było dużo stresu" - kontynuował Celt.

Sytuacja się powtarza, ludzie w boksie, którym zależy, żeby wygrywać, też to przeżywają. Mieliśmy z czymś takim do czynienia nie po raz pierwszy i pewnie nie ostatni. Wiele takich sytuacji na tourze się dzieje. I to nie tylko u dziewczyn

Świątek rozpoczęła już za to przygotowania do turnieju w Miami, który rozpocznie się już 17 marca. Polka na swój pierwszy mecz musi jeszcze poczekać, podobnie jak na wyłonienie rywalki. Swoje spotkanie rozegra we czwartek, 19 marca.

Dawid Celt to kapitan reprezentacji Polski, której największą gwiazdą jest Iga Świątek FOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Daria Abramowicz (z prawej) dba o harmonię sfery emocjonalnej u Igi Świątek Foto Olimpik AFP

