Kryzys w sztabie Igi Świątek, na jaw wychodzą nowe fakty. "Widać było, że coś nie gra"

Iga Świątek po raz ostatni na korcie pojawiła się 5 września, kiedy to przegrała ćwierćfinałowy mecz US Open z Jessiką Pegulą . Polka miała pojawić się następnie w Azji, ale najpierw zrezygnowała z turnieju w Seulu, później w Pekinie. Początkowo swoją absencję tłumaczyła przemęczeniem, później pojawiła się już wzmianka o "sprawach osobistych".

"Po 3 latach osiągania największych sukcesów w mojej karierze, zdecydowaliśmy z trenerem Tomaszem Wiktorowskim o zakończeniu naszej współpracy. Chcę zacząć od podziękowań, bo to one są dziś dla mnie najważniejsze" - napisała w mediach społecznościowych . I dodała:

Iga Świątek już nie trenuje z Wiktorowskim. To nie zaskoczenie?

"O tym, że Iga nie gra na takim poziomie, jak wcześniej, nie radzi sobie z presją. Było dużo sygnałów, ale też wyniki nie były tak dobre, jak do Rolanda Garrosa, który wygrała" - stwierdziła. "Widać było na US Open, że coś nie gra" - dodała.

Kostyra zauważyła, że w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju, gdy Świątek grała z Pegulą , Wiktorowski przekazywał swoje uwagi Polce, co zresztą było słychać na wizji. "Zwróciliśmy na to uwagę z Lechem Sidorem, że tenisistka dostała wskazówki od trenera, ale ich nie wdrożyła. Było to zderzenie z tym, co się działo po drugiej stronie siatki. Kiedy szkoleniowiec przekazywał coś Peguli, ona od razu robiła to, co jej sugerował" - dodała.