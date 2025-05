Iga Świątek w kryzysie przygotowuje się do Rolanda Garrosa

Roland Garros to dla Igi Świątek turniej szczególny. Polka osiągała tu świetne wyniki i potrafiła przełamać wiele swoich barier. To jej ulubiony wielkoszlemowy turniej - wygrała go dotąd czterokrotnie. W tym roku sytuacja może wyglądać jednak zgoła inaczej. Po trudnej drugiej połowie 2024 roku raszynianka nie jest w życiowej formie.