Dziewiąty dzień rywalizacji w Melbourne Park ostatecznie wyłonił ósemkę najlepszych zawodniczek w singlowej rywalizacji pierwszego wielkoszlemowego turnieju w tym roku. Od 1998 roku nie było takiej sytuacji, by na etapie ćwierćfinału zostało sześć najwyżej rozstawionych zawodniczek. Można więc powiedzieć, że były w tym turnieju pewne niespodzianki, ale sensacje - już nie.

Taką sensacją byłaby na pewno obecność na etapie ćwierćfinału Maddison Inglis, która przebijała się tu przez eliminacje. Tyle że Australijka musiałaby dziś na Rod Laver Arena ograć Igę Świątek, to przerosło jej możliwości. Polka w 73 minuty wygrała 6:0, 6:3. I w środę o miejsce w półfinale zmierzy się z Jeleną Rybakiną.

W niedzielę swoje cztery spotkania w 1/8 finału rozgrywały zawodniczki z górnej części drabinki, z Aryną Sabalenką na czele, w poniedziałek zaś - z dolnej. Wczoraj można mówić o małym zaskoczeniu, skoro Mirra Andriejewa dość gładko przegrała z Eliną Switoliną. Ukrainka jest o krok od powrotu do TOP 10 rankingu WTA - potrzebować będzie jednak zwycięstwa we wtorek z Coco Gauff.

Madison Keys DIMITAR DILKOFF AFP

W poniedziałek wszystkie spotkania trwały dwa sety, to z udziałem Igi Świątek było najkrótsze. Polka spędziła na korcie 73 minuty, Jelena Rybakina potrzebowała do awansu 77 minut, Jessica Pegula 78, a Amanda Anisimova - 102. I właściwie tylko spotkanie tej ostatniej z Qinyu Wang wiązało się z jakimiś emocjami.

Ważne znaczenie miało zaś starcie dwóch doświadczonych Amerykanek, czyli Keys i Peguli. Ta pierwsza broniła w Melbourne tytułu, który rok temu zdobyła w niesamowitych okolicznościach: pokonując m.in. Rybakinę, Świątek i Sabalenkę. Teraz ta sztuka się nie udała, co z kolei oznacza, że Keys straci po niemal roku miejsce w najlepszej dziesiątce rankingu. Straci aż 1740 punktów, oznacza to spadek na 15. miejsce w rankingu lub 16., jeśli Iva Jović ogra we wtorek Arynę Sabalenkę.

Białorusinka na pewno pozostanie liderką rankingu - bez względu na pozostałe wyniki. Świątek z kolei utrzyma drugą pozycję, jeśli w środę wygra półfinał z Rybakiną. A może ją stracić tylko w sytuacji, jeśli Gauff lub Anisimova wygrają tytuł w Melbourne. Nie ma możliwości, by obie wyprzedziły 24-latkę z Raszyna.

Ranking WTA "na żywo" po 1/8 finału Australian Open

1. Aryna Sabalenka - 10120 pkt

2. Iga Świątek - 7978 pkt

3. Amanda Anisimova - 6680 pkt

4. Coco Gauff - 6423 pkt

5. Jelena Rybakina - 6040 pkt

6. Jessica Pegula - 5753 pkt

7. Mirra Andriejewa - 4731 pkt

8. Jasmine Paolini - 4267 pkt

9. Belinda Bencic - 3342 pkt

10. Jekaterina Aleksandrowa - 2983 pkt

11. Elina Switolina - 2855 pkt

12. Linda Noskova - 2761 pkt

13. Victoria Mboko - 2606 pkt

14. Naomi Osaka - 2366 pkt

15. Madison Keys - 2345 pkt

--

20. Iva Jović - 2031 pkt

* grubszą czcionką zawodniczki, która wciąż grają w Australian Open

Iga Świątek Victor Joly / Victor Joly / DPPI via AFP AFP

Aryna Sabalenka AA/ABACA AFP

