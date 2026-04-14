Kreśli scenariusz dla Świątek i prosi o modlitwę. "To może być koniec"

Różne są opinie na temat szans Igi Świątek w turnieju WTA w Stuttgarcie. Eksperci zwykle podkreślają, że kilka dni z nowym trenerem to za mało, by wyjść z kryzysu i rozstawiać rywalki po kątach. Michał Kaznowski, pierwszy trener Igi powiedział nam wprost, że będzie dobrze, jak ta zagra w Stuttgarcie dwa mecze, co oznacza ćwierćfinał. Inaczej widzi to Andrzej Person.

O to trzeba się modlić. Bez Światek niewiele znaczymy

Ekspert Polsatu Sport patrzy na powrót Świątek przez pryzmat tego, co stało się w meczu o finał Billie Jean King Cup, gdzie rywalem Polek była Ukraina. Robiliśmy sobie nadzieje, ale nasza drużyna bez Świątek przegrała łatwo 0:4. - Wymowny był obrazek ziewającej z nudów Eliny Switoliny - zwraca uwagę Person. - Ten mecz pokazał, ile znaczy kadra bez Świątek, ile ona sama znaczy dla polskiego tenisa. Magda Linette mogła z nią wygrać jeden mecz w Miami, ale ta sama Magda nie była w stanie pomóc reprezentacji w spotkaniu z Ukrainą. Z Igą w formie, w ogóle nie mam co do tego wątpliwości, byłoby inaczej.

- Musimy się modlić o to, żeby Iga szybko wróciła do tego swojego najlepszego tenisa. Lub chociaż na tyle dobrego, żeby móc wygrywać mecze. Najlepiej już w Stuttgarcie. Mam takie przeczucie, że jak już uda jej się przeskoczyć te wszystkie rywalki i wejść do finału, gdzie najpewniej czekać będzie Gauff, to ona to wygra. Gauff gra dobrze, ale jest nieprzewidywalna, a Iga będzie miała ekstra motywację, bo może ją przeskoczyć w rankingu WTA. W końcu traci do niej tylko 17 punktów - zauważa Person.

Wybór między dżumą a cholerą. Ostapenko lub Andriejewa w ćwierćfinale

Nasz rozmówca widzi w Stuttgarcie szansę na to, by Świątek nabrała rozpędu i wiary w siebie. - Ma na swojej drodze takie rywalki, że ten scenariusz jest jak najbardziej prawdopodobny. Zwłaszcza jakby w ćwierćfinale wpadła na Ostapenko, z którą ma bilans 0:6. Tamta ma patent na Igę. Jak się spotykają, to gra dużo płaskich, szybkich piłek. Jest nisko, mocno, Iga musi gonić po korcie, a wiadomo, że nasza zawodniczka woli grać wyżej. Żadna seria nie trwa jednak wiecznie, a przełamanie Ostapenko mogłoby Idze bardzo, ale to bardzo pomóc - ocenia ekspert Polsatu Sport.

- W sumie jednak ten ćwierćfinał, to taki wybór między dżumą a cholerą. Bo czy Iga trafi Ostapenko, czy Mirrę Andriejewą, to na jedno wyjdzie. Rozkapryszona, ale utalentowana rosyjska gwiazda też będzie trudnym przeciwnikiem. To w końcu jest TOP10. Nie ukrywam, że miałbym satysfakcję, jakby Iga wygrała z Andriejewą. Jej zachowanie na korcie nie odpowiada. Zwłaszcza jak krzyczy do swojej trenerki Conchity Martinez, a rodzice biją jej brawo.

Fissette zrobił swoje, z Roigiem też się uda

Zasadniczo oba scenariusze na ćwierćfinał są dla Świątek korzystne. - Czy przełamie Ostapenko, czy wygra z będącą na fali wznoszącej Andriejewą, to bez znaczenia. Każde z tych rozwiązań pozwoli jej się przygotować do meczu z Rybakiną. Ona jest świetna, ale Iga na mączce, to jest ta najlepsza Iga. Do tego dochodzi ogromne już doświadczenie Polki i nowy trener. Wiem, że jest krótko z Francisco Roigiem, ale według mnie ta zmiana da efekty. Co byśmy nie powiedzieli o Fissette, to miało to sens o tyle, że Iga dorzuciła wygraną w Wimbledonie, o czym marzyła. Także Fissette zrobił swoje i tak samo będzie z Roigiem.

- Jedno jest dla mnie pewne, Iga nie pojechała do Stuttgartu po Porsche, bo już nie ma miejsca w garażu, a chyba nawet jedną z wygranych podarowała tacie. Dla Świątek najważniejsza jest teraz wygrana, która sprawi, że znów w siebie uwierzy, że złapie wiatr w żagle. Dobry wynik w Stuttgarcie może jej pomóc w tym, żeby dobrze się przygotować na turniej Rolanda Garrosa, bo to jest teraz ten prawdziwy cel. Dobrze by jednak było, jakby Iga przed wyjazdem do Paryża skoczyła w rankingu o to jedno piętro wyżej - kwituje Person.

