Iga Świątek z tygodnia na tydzień coraz mocniej rozpędza się na światowych kortach - ostatnio wygrała turniej w stolicy Kataru, Dosze, a potem przeszła do rywalizacji w największym mieście Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Dubaju. Gra przy tym jak natchniona.

W drodze do finału zdołała już ograć na twardym korcie Leylah Fernandez, Ludmiłę Samsonową i Coco Gauff, po drodze odnotowując również triumf walkowerem nad Czeszką Karoliną Pliszkovą. Teraz jest przed nią ostatnie zadanie - o tytuł zagra bowiem z rodaczką Pliszkovej, Barborą Krejczikovą .

Tylko Krejczikova dała radę! Iga Świątek w takich finałach jest niemal nie do powstrzymania

Patrząc na okoliczności, będzie to arcyciekawe wyzwanie. Profil OptaAce przedstawił na Twitterze niezwykle interesującą statystykę - otóż jak dotychczas Świątek grała ośmiokrotnie w finałach turniejów WTA na nawierzchniach twardych i zwyciężała w nich siedmiokrotnie:

Raszyniance noga powinęła się... właśnie z Krejczikovą, a miało to miejsce w październiku ubiegłego roku, kiedy to jej oponentka okazała się lepsza na własnym terenie, to jest podczas zawodów Ostrava Open. Trzeba jednak przyznać, że bój był wówczas niezwykle zacięty.