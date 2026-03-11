Patrząc na dotychczasowe mecze Igi Świątek w tegorocznej edycji zmagań w Indian Wells, forma Polki rośnie z każdym spotkaniem. Już pojedynek z Marią Sakkari zwiastował tendencję zwyżkową. Potrzebne było jednak potwierdzenie tego stanu rzeczy. Dobrym sprawdzianem miało być starcie przeciwko Karolinie Muchovej. Czeszka posiadała serię ośmiu zwycięstw z rzędu. Zaczęła się ona od zdobycia tytułu WTA 1000 w Dosze, a następnie kontynuowała ją na terenie Kalifornii.

W środę nadszedł jednak kres pozytywnej passy tenisistki z Ołomuńca. Kluczowy okazał szósty gem pierwszego seta. Wówczas zawodniczka południowych sąsiadów nie wykorzystała w sumie pięciu piłek na 3:3 i od tamtej pory rozpoczęła się całkowita dominacja Raszynianki na korcie. Wiceliderka rankingu zgarnęła dziesięć ostatnich "oczek" i triumfowała aż 6:2, 6:0. Potem Świątek mogła spokojnie czekać na to, z kim przyjdzie jej walczyć o półfinał.

Przeciwniczkę dla Igi miał wyłonić pojedynek Katerina Siniakova - Elina Switolina. Czeszka sprawiła ogromną niespodziankę w poprzedniej fazie, eliminując obrończynię trofeum - Mirrę Andriejewą. Rosjanka nie uniosła spotkania pod kątem emocjonalnym. Mocno się frustrowała, jej zachowanie pozostawiało sporo do życzenia. Finalnie to Czeszka cieszyła się z triumfu po blisko trzygodzinnej batalii. Tamten mecz sporo kosztował mistrzynię Australian Open 2025 w deblu. Dało się to zauważyć podczas rywalizacji z Ukrainką.

WTA Indian Wells: Katerina Siniakova kontra Elina Switolina w czwartej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Switoliny. Ukrainka utrzymała swoje podanie do 30. Po zmianie stron ruszyła do walki o przełamanie. Najpierw to jednak Siniakova miała piłkę na 1:1. Potem trzy akcje z rzędu powędrowały na konto Eliny i break stał się faktem. Reprezentantka naszych wschodnich sąsiadów zdominowała kolejne minuty na korcie. Po tym, jak wyszła ze stanu 15-30 w piątym gemie, była już o krok od wygranego seta do zera. Ostatecznie Katerina uniknęła takiego rezultatu. Czeszka zdobyła honorowe "oczko", ale na więcej przeciwniczka nie pozwoliła. Partia zakończyła się wynikiem 6:1.

W przerwie między odsłonami Siniakova skorzystała z przerwy medycznej. Wyglądała na mocno obolałą, w pewnym momencie skryła głowę w ręczniku. Po kilku minutach panie wznowiły rywalizację, ale nie na długo. Po tym, jak obie utrzymały swoje podania i rozegrały pierwszy punkt trzeciego gema, Katerina postanowiła skreczować. Finalny rezultat brzmiał 6:1, 1:1 15-0 z perspektywy Switoliny. Tym samym to Ukrainka zmierzy się z Igą Świątek w starciu o półfinał WTA 1000 na terenie Kalifornii.

Główne zmagania w Indian Wells potrwają do 15 marca. Najważniejsze informacje dotyczące turniejów WTA i ATP można śledzić za pomocą tenisowej zakładki na stronie Interii.

Iga Świątek CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Elina Switolina PAUL CROCK AFP

Katerina Siniakova Maddie Meyer/Getty Images via AFP AFP

Daniil Medvedev - Alex Michelsen. Skrót meczu Polsat Sport