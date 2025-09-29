Partner merytoryczny: Eleven Sports

Krecz półfinalistki Roland Garros 2025. Oto ew. rywalka Świątek w meczu o ćwierćfinał

Mateusz Stańczyk

Na poniedziałek zaplanowano spotkania trzeciej rundy w górnej części drabinki turnieju WTA 1000 w Pekinie. Plan gier ułożył się w takim sposób, że zanim na korcie Lotus pojawiła się Iga Świątek, najpierw poznaliśmy potencjalną rywalkę Polki w kolejnej fazie zmagań. Na tej samej arenie walczyły bowiem Lois Boisson i Emma Navarro. Spotkanie zakończyło się przedwcześnie ze względu na krecz półfinalistki Roland Garros 2025.

Iga Świątek poznała potencjalną rywalkę w czwartej rundzie WTA 1000 w Pekinie
Iga Świątek poznała potencjalną rywalkę w czwartej rundzie WTA 1000 w PekinieElsaAFP

Iga Świątek rozpoczęła swój tegoroczny start w turnieju WTA 1000 w Pekinie od starcia z reprezentantką gospodarzy - Yue Yuan. Chinka próbowała postawić się w drugim secie, ale to i tak nie wystarczyło na wiceliderkę rankingu. Rozstawiona z "1" zawodniczka odniosła pewne zwycięstwo 6:0, 6:3 i zameldowała się w trzeciej rundzie. Kolejne spotkanie raszynianki wyznaczono na dziś, nie przed godz. 8:30 czasu polskiego. Jej rywalką będzie Camila Osorio. Przed rozegraniem pojedynku z udziałem mistrzyni Wimbledonu 2025, wyłoniono potencjalną przeciwniczkę w batalii o ćwierćfinał imprezy.

    Na korcie Lotus pojawiła się sensacyjna półfinalistka tegorocznego Roland Garros - Lois Boisson. Zawodniczka pochodząca z Francji zmierzyła się z turniejową "16" - Emmą Navarro. I to właśnie 17. rakieta świata przystępowała do rywalizacji w roli faworytki. Boisson chciała jednak wykonać kolejny postęp w swoich wynikach, stąd zanosiło się na ciekawą potyczkę. Ostatecznie potrwała ona zaledwie 45 minut, gdyż kontuzja uniemożliwiła Lois dalszą walkę na arenie.

      WTA Pekin: Lois Boisson kontra Emma Navarro w trzeciej rundzie

      Mecz rozpoczął się nieźle z perspektywy Boisson. Najpierw Francuzka utrzymała swoje podanie do zera, później miała nawet break pointa na 2:0. Ostatecznie Navarro doprowadziła do remisu i powoli nabierała rozpędu. Tuż przed zmianą stron Amerykanka wywalczyła przełamanie, które potem zdołała potwierdzić. W dalszej fazie Lois próbowała gonić wynik, ale przegrała zaciętego szóstego gema. W trakcie siódmego rozdania Emma uzyskała kolejnego breaka, po którym zrobiło się 5:2 z perspektywy reprezentantki Stanów Zjednoczonych. Wtedy półfinalistka tegorocznego Roland Garros poprosiła o przerwę medyczną. Na jej twarzy pojawiły się łzy, miała problem z lewym udem. Już wychodząc na kort posiadała na nim ogromny bandaż.

      Boisson otrzymała przerwę medyczną i po kilku minutach wróciła do gry. Nie na długo, bowiem po kolejnych dwóch przegranych gemach podjęła decyzję, że nie będzie kontynuować rywalizacji. Przy wyniku 2:6, 0:1 z własnej perspektywy Lois poddała spotkanie. Tym samym to Emma Navarro zagra o ćwierćfinał WTA 1000 w Pekinie z Igą Świątek albo Camilą Osorio. Możliwe jest zatem rewanżowe starcie Amerykanki z naszą reprezentantką za batalię z tegorocznego Australian Open. Wówczas Polka odniosła pewne zwycięstwo i zameldowała się w najlepszej "4".

      Pekin (K)
      1/16 finału
      29.09.2025
      07:00
      Krecz
      Wszystko o meczu

