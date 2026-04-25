Krecz Igi Świątek w trzecim secie. Lekarz WTA wkroczył na kort w Madrycie

Spośród naszych reprezentantów tylko Iga Świątek zameldowała się w trzeciej fazie singlowych zmagań rangi "1000" w Madrycie. Magdalena Fręch, Magda Linette oraz Hubert Hurkacz zakończyli swój udział w turnieju na etapie drugiej rundy. Raszynianka nie miała większych problemów w 1/32 finału. Daria Snigur postawiła opór tylko w końcówce pierwszego seta i na początku kolejnego. Czwarta rakieta świata zdobyła sześć gemów na finiszu pojedynku, zapewniając sobie zwycięstwo 6:1, 6:2.

Dzisiaj poprzeczka powędrowała w górę. To dlatego, że na drodze 24-latki pojawiła się rozstawiona zawodniczka. Mowa o turniejowej "31" - Ann Li. Panie są niemalże rówieśniczkami, tenisistka ze Stanów Zjednoczonych urodziła się niespełna rok wcześniej. Na poziomie zawodowym jeszcze nie miały okazji rywalizować ze sobą. Reprezentantka USA rozegrała już w tym roku dwa starcia z Polkami - w Melbourne przegrała z Magdą Linette, a w Dosze pokonała Magdalenę Fręch. W sobotę kompletowała zatem hat-tricka.

Iga Świątek kontra Ann Li w trzeciej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Świątek. Już na "dzień dobry" nasza reprezentantka musiała się zmagać z pewnymi problemami. Chociaż jako pierwsza posiadała piłkę na 1:0, to potem zaliczyła kilka błędów, które poskutkowały przełamaniem na korzyść Li. Polka poszukiwała odpowiedniego rytmu, ale było o to trudno. Mimo jednej okazji na remis, ostatecznie Ann podwyższyła prowadzenie do dwóch "oczek".

W następnych minutach w grze Raszynianki nadal wkradało się sporo pomyłek, natomiast w kluczowych momentach rozdań turniejowa "4" zachowała się skutecznie. Jak choćby na koniec czwartego gema, kiedy po efektownym returnie po przekątnej zdobyła powrotne przełamanie. Po chwili Iga była już na prowadzeniu. Mistrzyni Mutua Madrid Open sprzed dwóch lat zanotowała najłatwiejsze jak dotąd utrzymanie serwisu, nie straciła ani jednego punktu.

W dalszej fazie pojedynku obie pewnie pilnowały własnych podań. Można było odnieść wrażenie, że Świątek podejmowała spore ryzyko przy odbiorze i czasami przynosiło to odwrotny efekt od zamierzonego. W dziewiątym gemie stała się zaskakująca rzecz. Iga prowadziła 30-0, ale potem wpadła w spiralę błędów, która poskutkowała breakiem na korzyść Amerykanki. Nagle Li znalazła się w miejscu, kiedy to serwowała po zwycięstwo w premierowej odsłonie.

Ann wyszła z 0-30 i pojawił się setbol dla turniejowej "31". Nasza reprezentantka oddaliła zagrożenie, chociaż balansowała na krawędzi błędu. Przy jednym z uderzeń trafiła w okolice linii. Także w kolejnych dwóch wymianach niektóre piłki Raszynianki lądowały blisko białych pozycji na korcie. Ostatecznie Świątek wyrównała na 5:5, a potem zagwarantowała sobie co najmniej tie-breaka w pierwszej partii. W dwunastym gemie zobaczyliśmy dwa setbole dla czwartej rakiety świata. Niestety, Iga nie pomagała sobie returnem i żadnej z tych szans nie udało się wykorzystać.

Finalnie doszło do decydującej rozgrywki. Do stanu 4-4 obserwowaliśmy walkę punkt za punkt. Wtedy Raszynianka popełniła zaskakujący błąd. Wypracowała sobie przewagę sytuacyjną serwisem, ale przy następnym zagraniu posłała piłkę w siatkę. Takiej pomyłki nie zanotowała Ann, która po chwili akcją podanie + smecz zagwarantowała sobie kolejne dwa setbole. Wystarczył już pierwszy. Na koniec Li posłała kapitalnego dropszota i mogła się cieszyć z triumfu 7:6(4) w premierowej odsłonie.

Po kilku minutach przerwy panie wznowiły rywalizację. Świątek weszła w drugą część pojedynku najlepiej, jak mogła - od przełamania do zera. Poszła za tym pozytywna seria. Nasza reprezentantka zdominowała kolejne minuty, szybko zrobiło się 4:0 dla Igi. Do końca partii obie pilnowały już własnych podań. Dzięki temu Polka zwyciężyła w tej fazie spotkania 6:2. Wydać było sporą poprawę u Raszynianki w statystykach. W pierwszym secie było 7 uderzeń kończących i 23 niewymuszone błędy, a w drugim - 8 do 9.

Turniejowa "4" próbowała pójść za ciosem ma starcie decydującej odsłony rywalizacji. Mimo dwóch break pointów dla Świątek, ostatecznie Li utrzymała serwis. W następnym gemie doszło do przełamania podania Polki. Już przed ostatnią akcją rozdania nasza reprezentantka przykucnęła na korcie. Po niej zeszła do ławeczki i skryła głowę w ręcznik. Przy stanie 2:0 dla Ann nastąpiła przerwa medyczna dla Raszynianki. Na kort wkroczył lekarz WTA, badano parametry życiowe mistrzyni Wimbledonu 2025.

Świątek spróbowała jeszcze powalczyć, ale w połowie czwartego rozdania podjęła decyzję o kreczu, przy stanie 6:7(4), 6:2, 0:3 0-30 ze swojej perspektywy. Tym samym to Ann Li zagra w czwartej rundzie z Leylah Fernandez. My zaś będziemy wyczekiwać informacji na temat zdrowia Igi.

