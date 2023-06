Iga Świątek, choć ma zaledwie 22 lata, już uznawana jest za legendarną sportsmenkę . Od ponad 14 miesięcy nosi miano liderki światowego rankingu kobiecego tenisa i na ten moment jedyną zawodniczką, która jest w stanie odebrać jej prowadzenie w zestawieniu najlepszych tenisistek świata jest Aryna Sabalenka . Białorusinka miała szansę odrobić straty do naszej reprezentantki podczas turnieju wielkoszlemowego w Paryżu, sensacyjne jednak pożegnała się z walką o trofeum w półfinale Rolanda Garrosa. O prestiżowy tytuł Polka walczyła ostatecznie z Karoliną Muchovą . Czeszka, choć była znacznie niżej notowana od raszynianki, sprawiła jej ogromne kłopoty na korcie. Ostatecznie jednak, po trzysetowej walce, to właśnie Iga Świątek podniosła w górę wielkoszlemowy puchar.

Świątek należy do grona najlepszych zawodników w historii tenisa, z tygodnia na tydzień pobijając kolejne rekordy należące do wielkich gwiazd. Po wygranym meczu półfinałowym z Brazylijką Beatriz Haddad Maią Polka została samodzielną rekordzistką pod względem liczby występów w wielkoszlemowych meczach o tytuł w singlu, jeśli chodzi i reprezentantów Polski. Wcześniej rekord ten należał do Jadwigi Jędrzejowskiej.