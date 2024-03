W 2023 roku Iga Świątek nie próżnowała. Jej największym sukcesem było bez wątpienia obronienie tytułu mistrzyni French Open. Poza tym Polka doszła do ćwierćfinału Wimbledonu, co było jej najlepszym życiowym wynikiem właśnie na tym prestiżowym turnieju.

To jednak nie koniec. Iga Świątek wygrała jeszcze wiele mniejszych turniejów: w Dosze, Stuttgarcie, Warszawie i Pekinie. "Wisienką na torcie" było zwycięstwo w WTA Finals, które odbyły się w Cancun. Tam w finale Polka okazała się lepsza od Jessiki Peguli.

Iga Świątek odebrała ważną nagrodę. Kibice zaczęli kpić z jej rozmiaru

- Co takie małe? Pamiętam, że z innej kategorii miała znacznie większe to kółko - napisała jedna z internautek na platformie "X".

- Ale nagroda, fiu fiu... WTA chyba znalazło to coś na półce z najniższą ceną w sklepie sportowym. Albo znaleźli podstawkę w Ikei. Wstyd by mi było dać to sportowcowi - dodał inny kibic.