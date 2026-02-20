Kowalczyk-Tekieli rozwiała wątpliwości Świątek. Nie zostawiła złudzeń

Justyna Kowalczyk-Tekieli z zapałem śledzi polskie zmagania na igrzyskach we Włoszech. Wielokrotnie chwaliła polskich zawodników i pochylała się nad ich problemami. Bardzo dużą empatią wykazała się wobec Iwony Januszyk, która zajęła ostatnie miejsce w eliminacjach do kolejnego etapu zawodów w skialpinizmie. Iga Świątek za to ma nieco więcej czasu dzięki "wolnemu" od turnieju w Dubaju, co pozwala jej oglądać ulubione olimpijskie konkurencje.

Justyna Kowalczyk-Tekieli w rozmowie z Igą Świątek

Eurosport zorganizował rozmowę online między Justyną Kowalczyk-Tekieli a Igą Świątek. Polska tenisistka przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie przygotowuje się do turnieju w Indian Wells. Ten rozpocznie się 4 marca. Póki co Polka ma więc więcej czasu na treningi i odpoczynek. Korzysta z tego między innymi w ten sposób, że śledzi uważnie zimowe igrzyska olimpijskie.

Podczas rozmowy z Kowalczyk-Tekieli, Świątek opowiedziała nieco o sukcesie Mikaeli Shiffrin oraz o tym, jak jej podejście pomogło jej w grze w tenisa i cieszeniu się nawet z najmniejszych sukcesów. W pewnym momencie panie zeszły na temat związany z narciarstwem. Okazało się, że Świątek jest amatorką tego sportu, choć teraz nie może go uprawiać.

Iga Świątek nie była pewna. Justyna Kowalczyk-Tekieli rozwiała jej wątpliwości

"Jak byłam mała, jeździliśmy regularnie na narty, więc z tym mam najwięcej doświadczenia, ale to było lata temu" - mówiła Świątek, zapytana o to, który z zimowych sportów kiedyś uprawiała. Przyznała, że była to najbardziej dostępna opcja. W tej chwili, ze względu na bycie zawodowym sportowcem w innej dziedzinie, musi bardzo uważać i raczej nie ryzykuje powrotem do nart. Miała jednak pewne wątpliwości dotyczące tego, czy nie będzie musiała od nowa zaczynać nauki.

Bardzo bym chciała spróbować ponownie, ale nie wiem, jak bym się odnalazła. Czy to jest jak z jazdą na rowerze, że tego się nie zapomina? Nie jestem pewna

Justyna Kowalczyk stwierdziła, że jest tak, jak mówi jej rozmówczyni i nie zapomina się rzeczywiście tego, w jaki sposób jeździ się na nartach nawet po latach przerwy. W ten sposób rozwiała wszelkie wątpliwości polskiej tenisistki, która może za kilka lat znów będzie szaleć na stokach.

