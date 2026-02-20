Kowalczyk-Tekieli rozwiała wątpliwości Świątek. Nie zostawiła złudzeń

Anna Dymarczyk

Justyna Kowalczyk-Tekieli została na czas igrzysk ekspertką Eurosportu. Mistrzyni olimpijska miała okazję porozmawiać z Igą Świątek, która została zaproszona na krótki wywiad. Opowiedziała w nim o tym, jaki jest jej ulubiony sport na igrzyskach, o Mikaeli Shiffrin i Lindsey Vonn, a także swojej sportowej zimowej pasji. W pewnym momencie Kowalczyk-Tekieli musiała rozwiać wątpliwości tenisistki.

Po lewej kobieta w sportowej czapce i stroju z numerem startowym unosi ręce w geście radości, na twarzy widoczne silne emocje, po prawej młoda kobieta w jasnej bluzie i czapce z daszkiem patrzy spokojnie w bok, wyrażając zamyślenie lub spokój.
Justyna Kowalczyk-Tekieli i Iga ŚwiątekPIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP & Artur Widak / NurPhotoAFP
Justyna Kowalczyk-Tekieli z zapałem śledzi polskie zmagania na igrzyskach we Włoszech. Wielokrotnie chwaliła polskich zawodników i pochylała się nad ich problemami. Bardzo dużą empatią wykazała się wobec Iwony Januszyk, która zajęła ostatnie miejsce w eliminacjach do kolejnego etapu zawodów w skialpinizmie. Iga Świątek za to ma nieco więcej czasu dzięki "wolnemu" od turnieju w Dubaju, co pozwala jej oglądać ulubione olimpijskie konkurencje. 

W Bormio rozegrał się polski dramat. Kowalczyk-Tekieli to widziała. I już reaguje

Justyna Kowalczyk-Tekieli w rozmowie z Igą Świątek

Eurosport zorganizował rozmowę online między Justyną Kowalczyk-Tekieli a Igą Świątek. Polska tenisistka przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie przygotowuje się do turnieju w Indian Wells. Ten rozpocznie się 4 marca. Póki co Polka ma więc więcej czasu na treningi i odpoczynek. Korzysta z tego między innymi w ten sposób, że śledzi uważnie zimowe igrzyska olimpijskie.

Podczas rozmowy z Kowalczyk-Tekieli, Świątek opowiedziała nieco o sukcesie Mikaeli Shiffrin oraz o tym, jak jej podejście pomogło jej w grze w tenisa i cieszeniu się nawet z najmniejszych sukcesów. W pewnym momencie panie zeszły na temat związany z narciarstwem. Okazało się, że Świątek jest amatorką tego sportu, choć teraz nie może go uprawiać.

Iga Świątek nie była pewna. Justyna Kowalczyk-Tekieli rozwiała jej wątpliwości

"Jak byłam mała, jeździliśmy regularnie na narty, więc z tym mam najwięcej doświadczenia, ale to było lata temu" - mówiła Świątek, zapytana o to, który z zimowych sportów kiedyś uprawiała. Przyznała, że była to najbardziej dostępna opcja. W tej chwili, ze względu na bycie zawodowym sportowcem w innej dziedzinie, musi bardzo uważać i raczej nie ryzykuje powrotem do nart. Miała jednak pewne wątpliwości dotyczące tego, czy nie będzie musiała od nowa zaczynać nauki.

Przed Tomasiakiem zagrożenie, Świątek już ostrzega. "Pomógł mi psycholog"

 Bardzo bym chciała spróbować ponownie, ale nie wiem, jak bym się odnalazła. Czy to jest jak z jazdą na rowerze, że tego się nie zapomina? Nie jestem pewna
mówiła na antenie Eurosportu Świątek.

Justyna Kowalczyk stwierdziła, że jest tak, jak mówi jej rozmówczyni i nie zapomina się rzeczywiście tego, w jaki sposób jeździ się na nartach nawet po latach przerwy. W ten sposób rozwiała wszelkie wątpliwości polskiej tenisistki, która może za kilka lat znów będzie szaleć na stokach.

Sportowiec w czerwono-białym stroju startuje w biegu narciarskim podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu 2018, intensywnie koncentrując się na wysiłku, widoczne logo olimpijskie oraz numer startowy 22.
Justyna Kowalczyk, zimowe igrzyska olimpijskie Pjongczang 2018PAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESSEast News
Iga Świątek
Iga ŚwiątekFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP _AFP
