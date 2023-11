WTA Finals 2023 to organizacyjny niewypał. W Meksyku od czerwca do września trwa pora deszczowa. W Cancun jest ona nieco dłużej, bo do października, a w dwóch ostatnich miesiącach występują największe opady deszczu. Mierzyć się z nimi muszą organizatorzy i najlepsze tenisistki świata. Przeszkadza im także porywisty wiatr, który wypacza rezultat wielu wymian. Rozgrywanie meczów w kilku częściach przedzielonych oczekiwaniem na wyschnięcie kortu nikogo już nie dziwi.