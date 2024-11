Aryna Sabalenka przyjechała do Rijadu jako liderka rankingu WTA, mając na koncie 9016 punktów - o 1046 więcej niż wracająca do gry po stosunkowo długiej przerwie Iga Świątek . Tymczasem maksymalna pula, jaką może zdobyć niepokonana triumfatorka imprezy, wynosi 1500 punktów. W kwestii obrony pierwszej pozycji Białorusinka przed swoim premierowym meczem znajdowała się więc w dość komfortowym położeniu, mając wszystkie karty w ręku. Tymczasem Iga Świątek od początku musiała nastawiać się na zdobycie tytułu, licząc przy tym na odpowiednie wyniki w potyczkach swojej rywalki. A po sobotnim meczu Aryny Sabalenki położenie Polki stało się jeszcze trudniejsze.

WTA Finals. Aryna Sabalenka górą w starciu z Qinwen Zheng

Starcie białoruskiej tenisistki z Qinwen Zheng zapowiadało się jako idealny początek turnieju WTA Finals . Na korcie spotkały się wszak pierwsza rakieta świata oraz tegoroczna mistrzyni olimpijska, prezentująca ostatnio bardzo dobrą, a przy tym stabilną formę. Przed przylotem do Arabii Saudyjskiej Chinka wygrała turniej w Tokio. Wcześniej dotarła także do finału zmagań w Wuhanie, gdzie ograła ją dopiero... Aryna Sabalenka.

Tenis. Iga Świątek pod wielką presją. Złe nowiny dla polskiej tenisistki

Przede wszystkim Polka znalazła się teraz pod znacznie większą presją. I wie już na pewno, że poza sięgnięciem po tytuł musi wygrać także przynajmniej dwa mecze w grupie. Do tej pory możliwy był bowiem scenariusz dający jej awans na szczyt światowego zestawienia przy zaledwie jednej wygranej na pierwszym etapie zmagań (i późniejszym sięgnięciu po tytuł).

Aryna Sabalenka tymczasem nie musi już nawet wygrać całej imprezy WTA, by utrzymać swoją pozycję, nie oglądając się na Igę Świątek. Przy jednym zwycięstwie w grupie, wystarczy jej już teraz tylko awans do finału. Co więcej, w przypadku wygrania trzech meczów grupowych, Białorusinka może polec nawet w półfinale, a i tak zakończy rok jako pierwsza rakieta świata.