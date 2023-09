Koszmarne wieści dla kibiców Igi Świątek. Chodzi o jej kolejny mecz

Różnica czasu między Polską a Stanami Zjednoczonymi znów daje się we znaki kibicom w naszym kraju. Właśnie dowiedzieliśmy się, że kolejny mecz Igi Świątek na tegorocznym turnieju US Open zostanie rozegrany w nocy z niedzieli na poniedziałek. Niestety, żeby obejrzeć pojedynek pierwszej rakiety świata z Jeleną Ostapenko, trzeba będzie zasiąść do transmisji około godziny 3:00 nad ranem.