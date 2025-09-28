Koszmarne sceny w Pekinie. I nagle płyną wieści nt. Świątek. Doszło do zmiany

Koszmar Pauli Badosy nie ma końca, a jego kolejną odsłonę niestety musieliśmy obserwować w Pekinie. Hiszpanka wróciła w Chinach do gry w tourze WTA po dłuższej przerwie, którą wymógł na niej uraz (naderwanie mięśnia w odcinku lędźwiowo-biodrowym), o którym poinformowała po klęsce w pierwszej rundzie Wimbledonu.

Ostatnio 27-latka miała okazję jeszcze reprezentować swój kraj w rozgrywkach Billie Jean King Cup przegrywając z Eliną Switoliną. Później stawiła się w Pekinie, gdzie na starcie ograła w drugiej rundzie Chorwatkę Antonię Ruzić. Były to jednak tylko dobre złego początki...

W trzeciej rundzie Paula Badosa trafiła na Karoliną Muchovą, która cieszyła się z awansu do 1/8 finału już po 32 minutach w wyniku kreczu hiszpańskiej tenisistki. 18. obecnie rakieta świata wycofała się z dalszej gry przy stanie 4:2 na korzyść rywalki, po czym zalała się łzami.

Zmiana w rankingu statystyków. Ale Iga Świątek pozostaje numerem jeden

Dla Karoliny Muchovej było to wyjątkowe, bo 50 zwycięstwo w turnieju rangi WTA 1000. W ten sposób Czeszka nieco namieszała w rankingach statystyków, doprowadzając do zmian w jednym z nich. Stała się bowiem piątą zawodniczką, która potrzebowała najmniej spotkań, by dobić do tej granicy, biorąc pod uwagę jedynie aktywne zawodniczki.

Niekwestionowaną liderką stawki jest rzecz jasna nie kto inny, a sama Iga Świątek, która 50. triumf świętowała już po 64 meczach. Dalsze miejsca na liście zajmują Wiktoria Azarenka (68 spotkań), Venus Williams (69) oraz Jelena Rybakina (71).

Nasza wiceliderka rankingu WTA jest jedną z faworytek w walce o tytuł w Pekinie. 24-letnia raszynianka ma za sobą jak na razie tylko jeden mecz. W drugiej rundzie jej wyższość musiała uznać reprezentantka gospodarzy Yue Yuan, gładko przegrywając w dwóch setach 0:6, 3:6.

Już w poniedziałek Iga Świątek powalczy o awans do czwartej rundy imprezy w Pekinie, a jej rywalką będzie zajmująca 83. miejsce w rankingu WTA Kolumbijka Camila Osorio.

