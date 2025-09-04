Koszmarne konsekwencje porażki Świątek. Autostrada Sabalenki, oto ranking WTA

Nie takiego końca turnieju w Nowym Jorku w wykonaniu Igi Świątek spodziewali się polscy kibice. Niespełna dwa miesiące temu Iga Świątek rozbiła w finale Wimbledonu Amandę Anisimovą 6:0, 6:0 - nie zajęło jej to nawet godziny. Amerykanka popełniała błąd za błędem, była kompletnie bezradna. A na końcu się rozpłakała.

W środę zagrała fenomenalnie - świetnie serwowała, miała znacznie lepsze drugie podanie od Polki, ale też potrafiła odbijać piłki w końcową część kortu, prosto pod nogi Igi. A ta miała wówczas problem z przejściem do ataku. Anisimova wygrała 6:4, 6:3, pierwszy raz tutaj zakwalifikowała się do najlepszej czwórki. W głównej drabince US Open w pięciu turniejach wygrała łącznie trzy mecze, w tym roku - już pięć.

I o finał będzie rywalizowała z Naomi Osaką lub Karoliną Muchovą.

Ranking WTA. Polka mogła w Nowym Jorku sporo odrobić do Aryny Sabalenki. Walczą o pozycję numer 1 na koniec sezonu

Rok temu w Nowym Jorku Aryna Sabalenka triumfowała, zdobyła tu 2000 punktów. Iga tylko 430, bo przegrała tu także w ćwierćfinale z Amerykanką, wówczas uległa 2:4, 4:6 Jessice Peguli. I teraz więcej nie zdobędzie, utrzyma stan posiadania.

Przed tym turniejem Polka traciła do Białorusinki 3292 punkty. I taki stan rzeczy się utrzyma, jeśli Sabalenka wygra całe US Open. Jeśli Aryna w czwartek przegra z Pegulą, różnica będzie wynosiła 2072 punkty. Jeśli zaś przegra w finale - 2592 punkty.

Iga Świątek ISHIKA SAMANT/Getty Images via AFP AFP

Dlaczego te liczby są tak istotne? Otóż obie walczą o miano najlepszej tenisistki świata na końcu sezonu. Tu sytuację obrazuje ranking WTA Race, obejmujący dorobek tylko z tego sezonu. W nim różnica jest mniejsza, bo Polka rok temu nie mogła grać we wrześniu i październiku, wyjaśniała sprawę pozytywnego wyniku badania antydopingowego z Cincinnati. I teraz w Seulu, Pekinie czy Wuhanie Iga będzie zyskiwać.

W rankingu WTA Race (na żywo) Sabalenka ma 8390 punktów, Świątek - 7533. Jeśli tak zostanie, rywalizacja o "1" w 2025 roku będzie trwała w najlepsze. Do rozdania zostanie minimum 4000 punktów w przypadku Polki (500 w Seulu, po 1000 w Pekinie i Wuhanie, 1500 w Rijadzie). Jeśli jednak Białorusinka zdobędzie tytuł w Nowym Jorku, odskoczy na 9610 punktów. A ponad dwa tysiące zapasu w tym momencie sezonu może już oznaczać stratę nie do odrobienia dla Polki.

Główny ranking WTA "na żywo":

1. Aryna Sabalenka - 10005 pkt (maksymalnie 11225 pkt)

2. Iga Świątek - 7933 pkt

3. Coco Gauff - 7874 pkt

4. Mirra Andriejewa - 4793 pkt

5. Amanda Anisimova - 4639 pkt (maksymalnie 5859 pkt)

6. Madison Keys - 4579 pkt

7. Jessica Pegula - 4383 pkt (maksymalnie 5603 pkt)

8. Jasmine Paolini - 4006 pkt

9. Qinwen Zheng - 4003 pkt

10. Jelena Rybakina - 3833 pkt

Iga Świątek w trakcie US Open 2025 TIMOTHY A. CLARY AFP

US Open 2025: Iga Świątek zmierzy się z Anisimovą o półfinał! Sinner, Musetti i Anisimova w ćwierćfinałach AP © 2025 Associated Press