Koszmarne doniesienia, Iga Świątek w tarapatach. Kompletna panika w Rijadzie

Iga Świątek przebyła w poniedziałkowym meczu z Jeleną Rybakiną drogę z nieba do piekła.

Po pierwszym secie, wygranym 6:3, wydawało się, że nasza wiceliderka rankingu jest już o krok od wygranej. Był to jednak - jak się okazało - krok siedmiomilowy. Bo od drugiej partii rozpoczęła się dominacja Jeleny Rybakiny, która oddała później Polce już tylko jednego gema, sama wygrywając ich 12 (6:1. 6:0).

I tak, otrzymując na koniec tenisowego "bajgla", Iga Świątek musiała przełknąć gorycz porażki.

Bolesna porażka Igi Świątek z Rybakiną. Głośno o tym, jak grała Polka

Przegrana to jedno, ale drugą sprawą jest to, jak Iga Świątek prezentowała się na korcie. A ta sfera pozostawia sporo do życzenia, co zauważyła na antenie Sky Sports była brytyjska tenisistka Laura Robson twierdząc, że raszyniankę opanowała na korcie kompletna panika.

Iga Świątek nie przewidziała zmian, które Rybakina wprowadziła po pierwszym secie. Od tego momentu wpadła w panikę. Czuła się tak, jakby nic nie mogła zrobić. Można było zauważyć, że rozmawiała z Wimem Fissettem i wykonywała wiele gestów rękami. To nie był dobry znak

I dodała: - Serwowanie do bekhendu Świątek zrobiło różnicę. Później chęć rywalizacji przy wymianach trwających więcej niż trzy uderzenia była problemem. To ciężkie, gdy jesteś ogrywana. Na takim korcie jak ten, gdy piłka odbija się wyżej, prawdopodobnie nie wiedziała, jaką taktykę zastosować. A nie dało się odczuć, by istniał jakikolwiek "plan B", choć spora w tym zasługa tego, jak dobrze grała Rybakina".

Wspomniany portal stwierdza wprost, że mówimy tu już o szerszym i niezwykle niepokojącym trendzie widocznym w grze Idze Świątek. A to palący problem, który wymaga rozwiązania przed kolejnym sezonem.

- Widoczny brak walki na korcie, gdy mecz nie idzie po jej myśli to problem, który musi być rozwiązany. W jej grze wyraźnie brakuje teraz wspomnianego przed Robson alternatywnego "planu B". Jeśli w 2026 roku ma zachować większą regularność, to jest przestrzeń, która będzie wymagała od niej poprawy - czytamy.

Iga Świątek Rex Features/East News / zrzut ekranu East News

Iga Świątek Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek Henry Nicholls AFP