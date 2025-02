To wręcz niebywałe. Kort centralny w Dosze stał się we wtorek koszmarną areną dla czołowych tenisistek świata, które kolejno wypadały na nim z drabinki turnieju WTA 1000 w Dosze już na etapie drugiej rundy. Do Coco Gauff, Qinwen Zheng i Aryny Sabalenki dołączyła teraz i wielka przyjaciółka Białorusinki - Paula Badosa. Hiszpanka na koniec dnia przegrała 4:6, 3:6 z reprezentantką Stanów Zjednoczonych - Amandą Anisimową. To ważna wiadomość dla Igi Świątek, która straciła wiele potencjalnie niezwykle groźnych rywalek.