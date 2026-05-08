Iga Świątek bezpośrednio po nieudanym turnieju w Madrycie przeniosła się do Rzymu, gdzie czekała na nią kolejna rywalizacja w "tysięczniku". Tam warunki zwykle bardziej jej sprzyjają, więc można było liczyć na lepszy wynik. Jeszcze przed startem turnieju doszło do fatalnych scen.

Na dzień przed meczem bowiem sieć obiegło nagranie, na którym widać Francisco Roiga, który idzie o kulach z zagipsowaną nogą. Błyskawicznie pozaliśmy diagnozę kontuzji hiszpańskiego szkoleniowca. Okazuje się, że Roig doznał urazu ścięgna Achillesa podczas treningu ze Świątek.

Roig poleciał z Abramowicz do Warszawy. Świątek zdradziła szczegóły

O detalach opowiedziała sama Iga po pierwszym meczu w turnieju. W tym Świątek pokonała Catherine McNally po trzech setach walki. - Mieliśmy trening na Piazza del Popolo. To miała być lekka jednostka. Zdecydowaliśmy, że zagramy jednego seta wolejami. On jest bardzo dobry na woleju, więc założyliśmy się o sto euro - rozpoczęła w strefie mieszanej.

- Prowadziłam 5:4, miałam piłki meczowe, starałam się z nim ruszać po korcie. Wykonał split step i zerwał Achillesa. To wydarzyło się w sobotę, we wtorek miał operację w Warszawie. Dbamy o niego, bardzo chciał tutaj wrócić, co bardzo doceniam, bo z pewnością nie jest to dla niego łatwe. Staramy się nim zajmować całym zespołem - dodała Świątek.

Po opowieści o treningu z Roigem Polka oceniła także swoje ostatnie tygodnie. - Życzę sobie, żebym mogła rozgrywać wiele meczów. Brakuje mi tego, chcę grać więcej. W poszczególnych momentach meczów możecie zobaczyć, że jestem trochę "zardzewiała". Muszę grać więcej, żeby zdobywać pewność siebie - oceniła.

Świątek została zapytana także o ostatni mecz, który oglądała z wysokości trybun od pierwszej do ostatniej piłki. Wskazała spotkanie, które wyznaczyło nową historię tenisa. - Właściwie to nie było tak dawno temu, bo oglądałam finał Australian Open, Carlosa i Novaka - zdradziła.

Igę zapytano także o to, czy w pokrętny sposób kontuzja Roiga może poprawić ich relację. - Nie, bo od początku było dobrze. Trochę się zżyliśmy, powiedziałbym, bo Daria pojechała z nim do Warszawy. To jej pierwszy turniej, więc tak naprawdę nie mieli okazji się poznać. Może teraz trochę się poznali. Ale z Francisem mieliśmy dobry kontakt od samego początku. Nie potrzebowaliśmy do tego żadnych problemów zdrowotnych - podsumowała Iga.

