Koszmarna drabinka Świątek w Paryżu. Zmora już w trzecim meczu. Tylko raz się udało

Iga Świątek w tym sezonie jeszcze nie wygrała żadnego tytułu. Co więcej, nie zdołała nawet awansować do finału turnieju. Polka najdalej dotarła do półfinału i miało to miejsce "chwilę temu". Mowa bowiem o imprezie rangi WTA 1000 w Rzymie, gdzie w półfinale lepsza w trzech setach okazała się Elina Switolina.

Trzeba przyznać, że losowanie drabinki jej ukochanego turnieju rangi Wielkiego Szlema, a więc tego rozgrywanego na kortach imienia Rolanda Garrosa, nie napawa optymizmem. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem Iga na swojej drodze już w trzeciej rundzie spotka się z Jeleną Ostapenko.

Historia po stronie Świątek. Ostapenko zrobiła to tylko raz

Łotyszka nie bez kozery nazywana jest wprost "koszmarem" naszej tenisistki. Iga grała z tą nieprzewidywalną tenisistką sześć razy. W każdym z tych przypadków Raszynianka ostatecznie schodziła z kortu pokonana. Gdzie jednak miałaby wygrać z Ostapenko jeśli nie na paryskich kortach?

Historia zdaje się być po jej stronie, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę bilans ich pojedynków. Dla Ostapenko tegoroczny Roland Garros będzie już jedenastym występem w drabince głównej paryskiego szlema. Do trzeciej rundy dotarła ledwie trzykrotnie - w 2017, 2020 i 2025 roku.

Przeszła przez ten etap tylko raz - w 2017 roku. Wówczas zakończyła jednak rywalizację w turnieju końcowym triumfem, zdobywając swój jedyny tytuł rangi Wielkiego Szlema, przynajmniej na razie. Oprócz tego w 2020 roku przegrała z Paulą Badosą, a pięć lat później lepsza okazała się Jelena Rybakina.

W finale w 2017 roku w trzech setach rozprawiła się z Simoną Halep. Dla porównania Iga Świątek od swojego debiutu w Roland Garros nigdy nie odpadła z turnieju przed czwartą rundą. Od 2020 roku wyniki Igi w Paryżu to: wygrana, ćwierćfinał, trzy wygrane z rzędu i półfinał sprzed roku. Historia jest po stronie Polki, jeśli przełamać niemoc w rywalizacji z Ostapenko, to właśnie w Paryżu.

