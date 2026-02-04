Partner merytoryczny: Eleven Sports

Koszmar tuż przed igrzyskami. Iga Świątek wkracza do akcji. Komunikat poszedł w świat

Tomasz Brożek

Koszmar - trudno innymi słowy opisać to, co spotkało Lindsey Vonn u progu tegorocznych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina. Legenda narciarstwa... zerwała więzadło krzyżowe w kolanie, a mimo to nie zamierza odpuszczać walki o medale na włoskich trasach. Teraz do akcji wkroczyła nie kto inny, a sama Iga Świątek, zabierając głos w sprawie reprezentantki Stanów Zjednoczonych. Komunikat polskiej tenisistki poszedł w świat.

Pięć kolorowych olimpijskich kół na tle nieba z górami oraz portret kobiety w sportowej czapce i koszulce w okrągłym obramowaniu w prawym górnym rogu.
Koszmar Lindsey Vonn tuż przed igrzyskami. Iga Świątek zabrała głos
Lindsey Vonn to absolutna legenda sportów zimowych. 41-letnia Amerykanka to trzykrotna medalistka igrzysk olimpijskich i ośmiokrotna medalistka mistrzostw świata, która w swojej gablocie ma także między innymi 4 Kryształowe Kule.

O kolejny laur weteranka światowych tras chce walczyć podczas tegorocznych zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina. Niestety jednak, na finiszu przygotowań, przeżyła koszmar. Rozegrał się on pod koniec stycznia podczas zawodów w szwajcarskim Crans-Montanie, gdzie doszło do groźnie wyglądającego upadku z jej udziałem.

Podczas swojego przejazdu Lindey Vonn straciła równowagę, upadła na śnieg, a następnie zatrzymała się dopiero na siatce ochronnej. Jej fani mogli być przerażeni. Pozostało pytanie czy i w jaki sposób ta kraksa wpłynie na olimpijski występ reprezentantki Stanów Zjednoczonych.

    Odpowiedź nadeszła 3 lutego podczas konferencji prasowej zwołanej przez Lindsey Vonn, na której Amerykanka ogłosiła swoją decyzję.

    Igrzyska olimpijskie 2026. Lindsey Vonn ogłosiła decyzję. Iga Świątek reaguje

    41-latka ogłosiła, że dramatyczne sceny ze Szwajcarii skutkowały całkowitym zerwaniem więzadła krzyżowego w jej kolanie. To poważny uraz, wpływający na stabilność stawu, który wymaga rekonstrukcji uszkodzonej tkanki, co wiąże się z kilkumiesięczną przerwą. Mimo to Lindsey Vonn nie zamierza kapitulować i mimo kontuzji wystartuje na igrzyskach.

    Jestem przekonana, że mogę wystąpić w niedzielę
    ogłosiła reprezentantka USA

    I dodała: - Oczywiście to nie wygląda tak, jakbym sobie tego życzyła. Wiem, jakie miałam szanse na medal przed wypadkiem, a jakie mam teraz i że nie są one już takie same. Jakieś szanse jednak dalej istnieją, więc będę próbować.

    Na decyzję Lindsey Vonn zareagowała Iga Świątek, doceniając jej upór i pogoń za marzeniami do końca, mimo niesprzyjających okoliczności.

    Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą
    napisała polska wiceliderka rankingu WTA, zwracając się do Amerykanki
    Kobieta ubrana w kostium nawiązujący do flagi Stanów Zjednoczonych stoi z uniesionymi ramionami, w tle widoczna duża flaga amerykańska.
    Wpis Igi Świątek na instagramowej relacji dotyczący Lindsey Vonn

      Kobieta siedząca przy stole podczas konferencji prasowej, trzymająca mikrofon, w tle logo WTA Tour oraz BNP Paribas, sportowe ubranie
      Iga Świątek AFP
      Lindsey Vonn
      Lindsey VonnBEN STANSALLAFP
      Hubert Hurkacz - Martin Damm Jr. Skrót meczuPolsat Sport

