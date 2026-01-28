Partner merytoryczny: Eleven Sports

Koszmar Świątek. WTA nie pozostawia złudzeń, to największy problem Polki

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Iga Świątek musi poczekać co najmniej kilkanaście miesięcy na karierowego Wielkiego Szlema. Podopieczna Wima Fissette'a tegoroczny Australian Open zakończyła na etapie ćwierćfinału. Raszynianka w konfrontacji z Jeleną Rybakiną nie wygrała choćby seta i ze smutną miną wróciła do szatni. Humor zapewne nie poprawi jej się także po słowach jakie pojawiły się na oficjalnej stronie WTA. Organizacja odpowiadająca za kobiecy tenis wprost napisała o największym problemie naszej rodaczki. Liczby mówią same za siebie.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekJose Breton/Pics Action/NurPhotoAFP

Spora grupa polskich kibiców z ogromnymi nadziejami włączała dziś w nocy transmisję ze spotkania Igi Świątek. 24-latka stała przed wielką szansą na oficjalne zrewanżowanie się Jelenie Rybakinie za niedawną porażkę podczas WTA Finals (turniej w Shenzen był towarzyski - dop.red.). Stawka była zacna, bo zwyciężczyni zyskiwała przepustkę do półfinału Australian Open. I o ile widzowie rzeczywiście obejrzeli sporo walki w pierwszej partii, o tyle w drugiej dominowała już głównie Kazaszka. Podopieczna Stefano Vukova ostatecznie triumfowała 7:5, 6:1, wysyłając podopieczną Wima Fissette'a do domu.

"Od początku wchodziłam agresywnie w jej drugi serwis, wywierałam presję. Jak gra się tak agresywnie, jak my - returnując - no to faktycznie błędy się pojawią. Pamiętam dwie sytuacje, kiedy było 30:30 przy jej serwisie i akurat te returny z drugiego serwisu zepsułam. Jeśli chce się wygrać seta, to trzeba taki return zagrać w kort" - przyznała niepocieszona Iga Świątek przed kamerami Eurosportu tuż po ostatniej piłce. Powyższe słowa przytoczyliśmy nieprzypadkowo, ponieważ sportsmenka z kraju nad Wisłą wypowiedziała się o błędach.

Gra Igi Świątek dobitnie podsumowana przez WTA. Mnóstwo błędów Polki

W tym temacie bolesny werdykt w sprawie podopiecznej Wima Fissette'a wydało także WTA. Organizacja odpowiadająca za kobiecy tenis nie kryła się z bolesnymi faktami dla 24-latki. "Miała problemy z utrzymaniem tej samej regularności. Zaliczyła zaledwie 10 zwycięskich zagrań, a jej liczba błędów wzrosła do 25 pod koniec meczu" - przyznali autorzy podsumowania środowej potyczki wiceliderki światowego rankingu. Zupełnie inne słowa dotyczyły triumfatorki starcia. "Jedenaście z jej 26 zwycięskich zagrań to asy, a popełniła zaledwie 19 niewymuszonych błędów" - dodano.

Iga Świątek obecnie może skupiać się na kolejnych turniejach. Dobrą wiadomością jest fakt, że utrzyma drugą pozycję w zestawieniu WTA.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Zobacz również:

Amanda Anisimova / Iga Świątek
Australian Open

Świątek zeszła z kortu i rozpętała burzę. Rywalka odpowiada. Wrze w Melbourne

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz
Tenisistka w sportowym stroju trzymająca rakietę na korcie, skupiona na meczu, w tle rozmyte trybuny z kibicami.
Iga ŚwiątekMinas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Sportowiec ubrany w sportowy top i czapkę z daszkiem zasłania twarz dłońmi, wyrażając silne emocje tuż po zakończeniu meczu tenisowego
Iga ŚwiątekAFP
Tenisistka w ciemnym stroju i białej czapce zakrywa dłonią twarz w geście wyrażającym emocje, stojąc na korcie tenisowym, w tle rozmyta widownia.
Iga ŚwiątekAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja