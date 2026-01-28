Koszmar Świątek. WTA nie pozostawia złudzeń, to największy problem Polki

Spora grupa polskich kibiców z ogromnymi nadziejami włączała dziś w nocy transmisję ze spotkania Igi Świątek. 24-latka stała przed wielką szansą na oficjalne zrewanżowanie się Jelenie Rybakinie za niedawną porażkę podczas WTA Finals (turniej w Shenzen był towarzyski - dop.red.). Stawka była zacna, bo zwyciężczyni zyskiwała przepustkę do półfinału Australian Open. I o ile widzowie rzeczywiście obejrzeli sporo walki w pierwszej partii, o tyle w drugiej dominowała już głównie Kazaszka. Podopieczna Stefano Vukova ostatecznie triumfowała 7:5, 6:1, wysyłając podopieczną Wima Fissette'a do domu.

"Od początku wchodziłam agresywnie w jej drugi serwis, wywierałam presję. Jak gra się tak agresywnie, jak my - returnując - no to faktycznie błędy się pojawią. Pamiętam dwie sytuacje, kiedy było 30:30 przy jej serwisie i akurat te returny z drugiego serwisu zepsułam. Jeśli chce się wygrać seta, to trzeba taki return zagrać w kort" - przyznała niepocieszona Iga Świątek przed kamerami Eurosportu tuż po ostatniej piłce. Powyższe słowa przytoczyliśmy nieprzypadkowo, ponieważ sportsmenka z kraju nad Wisłą wypowiedziała się o błędach.

Gra Igi Świątek dobitnie podsumowana przez WTA. Mnóstwo błędów Polki

W tym temacie bolesny werdykt w sprawie podopiecznej Wima Fissette'a wydało także WTA. Organizacja odpowiadająca za kobiecy tenis nie kryła się z bolesnymi faktami dla 24-latki. "Miała problemy z utrzymaniem tej samej regularności. Zaliczyła zaledwie 10 zwycięskich zagrań, a jej liczba błędów wzrosła do 25 pod koniec meczu" - przyznali autorzy podsumowania środowej potyczki wiceliderki światowego rankingu. Zupełnie inne słowa dotyczyły triumfatorki starcia. "Jedenaście z jej 26 zwycięskich zagrań to asy, a popełniła zaledwie 19 niewymuszonych błędów" - dodano.

Iga Świątek obecnie może skupiać się na kolejnych turniejach. Dobrą wiadomością jest fakt, że utrzyma drugą pozycję w zestawieniu WTA.

Iga Świątek

