Koszmar Świątek. WTA nie pozostawia złudzeń, to największy problem Polki
Iga Świątek musi poczekać co najmniej kilkanaście miesięcy na karierowego Wielkiego Szlema. Podopieczna Wima Fissette'a tegoroczny Australian Open zakończyła na etapie ćwierćfinału. Raszynianka w konfrontacji z Jeleną Rybakiną nie wygrała choćby seta i ze smutną miną wróciła do szatni. Humor zapewne nie poprawi jej się także po słowach jakie pojawiły się na oficjalnej stronie WTA. Organizacja odpowiadająca za kobiecy tenis wprost napisała o największym problemie naszej rodaczki. Liczby mówią same za siebie.
Spora grupa polskich kibiców z ogromnymi nadziejami włączała dziś w nocy transmisję ze spotkania Igi Świątek. 24-latka stała przed wielką szansą na oficjalne zrewanżowanie się Jelenie Rybakinie za niedawną porażkę podczas WTA Finals (turniej w Shenzen był towarzyski - dop.red.). Stawka była zacna, bo zwyciężczyni zyskiwała przepustkę do półfinału Australian Open. I o ile widzowie rzeczywiście obejrzeli sporo walki w pierwszej partii, o tyle w drugiej dominowała już głównie Kazaszka. Podopieczna Stefano Vukova ostatecznie triumfowała 7:5, 6:1, wysyłając podopieczną Wima Fissette'a do domu.
"Od początku wchodziłam agresywnie w jej drugi serwis, wywierałam presję. Jak gra się tak agresywnie, jak my - returnując - no to faktycznie błędy się pojawią. Pamiętam dwie sytuacje, kiedy było 30:30 przy jej serwisie i akurat te returny z drugiego serwisu zepsułam. Jeśli chce się wygrać seta, to trzeba taki return zagrać w kort" - przyznała niepocieszona Iga Świątek przed kamerami Eurosportu tuż po ostatniej piłce. Powyższe słowa przytoczyliśmy nieprzypadkowo, ponieważ sportsmenka z kraju nad Wisłą wypowiedziała się o błędach.
Gra Igi Świątek dobitnie podsumowana przez WTA. Mnóstwo błędów Polki
W tym temacie bolesny werdykt w sprawie podopiecznej Wima Fissette'a wydało także WTA. Organizacja odpowiadająca za kobiecy tenis nie kryła się z bolesnymi faktami dla 24-latki. "Miała problemy z utrzymaniem tej samej regularności. Zaliczyła zaledwie 10 zwycięskich zagrań, a jej liczba błędów wzrosła do 25 pod koniec meczu" - przyznali autorzy podsumowania środowej potyczki wiceliderki światowego rankingu. Zupełnie inne słowa dotyczyły triumfatorki starcia. "Jedenaście z jej 26 zwycięskich zagrań to asy, a popełniła zaledwie 19 niewymuszonych błędów" - dodano.
Iga Świątek obecnie może skupiać się na kolejnych turniejach. Dobrą wiadomością jest fakt, że utrzyma drugą pozycję w zestawieniu WTA.