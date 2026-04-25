Koszmar Świątek w Madrycie. Krecz, ale co stało się potem. Błyskawiczny komunikat WTA

Iga Świątek w ostatnich latach przyzwyczaiła kibiców do tego, że przez pierwsze rundy turniejów przemyka błyskawicznie. Nie bez przyczyny w mediach społecznościowych w pewnym momencie zaczął pojawiać się hasztag #1GA. Wówczas odnosił się on do tego, że Polka rozprawiała się ze swoimi rywalkami średnio w godzinę.

Niestety minione miesiące mogły pozwolić fanom zapomnieć o tych czasach. Iga bowiem gdzieś po drodze zagubiła swoją bardzo wysoką dyspozycję. W związku z tym zdecydowała nawet, że potrzebuje zmiany trenera. Wima Fissette'a przed okresem gry na mączce zastąpił Francisco Roig.

Świątek skreczowała. Jest komunikat WTA

Pierwszy turniej pod wodzą Hiszpana Polce nie wyszedł, ale do Madrytu przyleciała ze sporymi nadziejami. Na inaugurację w stolicy Hiszpanii pokonała w dawnym stylu Darię Snigur. Dzień później niespodziewanie zakończyła trening przed czasem, o czym informowaliśmy TUTAJ. Wówczas nie wydawało się jednak, aby przyczyna takiej decyzji miała podłoże zdrowotne.

Spotkanie sobotnie w ramach trzeciej rundy imprezy z Ann Li od początku Idze się nie układał. Polka przegrała pierwszą partię po tie-breaku. W drugiej weszła na wyższy poziom, doprowadzając do seta decydującego. Widać było jednak, że nasza gwiazda nie porusza się tak dobrze, jak zawsze. To przełożyło się na nieudany początek trzeciej partii.

Iga ostatecznie poddała spotkanie z powodu problemów zdrowotnych. Po meczu nie trzeba było długo czekać na reakcję WTA. "Wracaj szybko do zdrowia Iga! Ann Li zagra w następnej rundzie po tym, jak Iga Świątek była zmuszona poddać mecz w powodu choroby" - czytamy na portalu X.com.

Rozwiń

Iga Świątek pokonała Darię Snigur i awansowała do 3. rundy turnieju w Madrycie David Ramos AFP

Iga Świątek rywalizowała z Alexandrą Ealą o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Madrycie THOMAS COEX / AFP AFP

Iga Świątek wraca do "ustawień fabrycznych". Nowy trener Francisco Roig już ma kłopoty. ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

