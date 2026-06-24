Koszmar Świątek w Bad Homburg, nie mogła sobie poradzić. 6. raz w karierze

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Po 24 dniach kibice znowu obejrzeli w akcji Igę Świątek. W środę zaczęła i jednocześnie zakończyła swoje zmagania w Bad Homburg. W meczu 1/8 finału mierzyła się z Emmą Navarro. Od początku miała problem z własnym podaniem. Już w pierwszym secie popełniła 6 podwójnych błędów serwisowych przy zaledwie jednym asie. Później ta pierwsza statystyka wciąż rosła, ale już w słabszym tempie. Skończyło się i tak historycznie.

Iga Świątek podczas serwisu w meczu z Emmą Navarro, w fioletowo-białym stroju, na tle kibiców.
Iga Świątek w meczu z Emmą NavarroRobert PrangeGetty Images

"Na pewno serwis dzisiaj niewiele naszej tenisistce pomaga. To też zaburza pewnie rytm. Wykonujesz dwie dobre akcje z głębi kortu i nagle tracisz przewagę, bo popełniasz kolejny podwójny błąd" - powiedział zaraz po starcie drugiego seta komentator Canal+ Sport Piotr Zaremba.

"Bardziej przeszkadza niż pomaga" - dodał Maciej Łuczak. Ich reakcje mówiły wiele. Zaczynała się druga partia starcia z Emmą Navarro w Bad Homburg, a Raszynianka właśnie popełniła 7. podwójny błąd serwisowy. W otwierającym secie zrobiła ich 6. Niebawem doszły kolejne. Skończyło się na dziewięciu.

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Taka sytuacja zdarza się niezwykle rzadko. Liczby ze strony tennisstats.com mówią jasno - w karierze Świątek było dotychczas tylko 5 meczów, w których popełniła co najmniej 8 "double faults". Serwis nie uwzględnia w swojej bazie dotarcia do progu 9 DF, zapewne byłby to jeszcze rzadziej spotykany scenariusz.

Według jego danych średnia Polki w tej kwestii do dziś wynosiła 2,27 (w całej karierze). W środę podniosła się do odpowiednio 2,286, czyli w zaokrągleniu 2,29.

Wciąż daje jej to niezbyt wysokie 129. miejsce w niechlubnym rankingu w tej sprawie za sezon 2026. Liderką jest Paula Badosa (7,27), 9. miejsce dla Coco Gauff (5,84), 18. dla Jeleny Ostapenko (5,34), a dopiero 182. dla Aryny Sabalenki. Białorusinka mocno się poprawiła, psuje swoje podanie ponad 3 razy rzadziej niż 4 lata temu.

Oto statystyki Świątek sprzed środowego meczu:

Tabela statystyk tenisowych ilustrująca średnią liczbę podwójnych błędów na mecz oraz procentowy udział meczów z określoną liczbą podwójnych błędów, z wyraźnym zaznaczeniem najwyższego odsetka dla przekroczenia 0,5 podwójnego błędu na mecz.
Statystykitennisstats.commateriał zewnętrzny

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