"Koszmar" Świątek mówi o rywalizacji z Polką. Wystarczyło jedno słowo

Raszynianka pierwszy tytuł wywalczyła w 2020 roku i od razu było to bardzo mocno wejście do touru, ponieważ okazała się najlepsza podczas Rolanda Garrosa. Potem wygrała jeszcze trzy razy imprezę w Paryżu (w latach (2022-24), a także triumfowała w US Open w Nowym Jorku (2022 roku).