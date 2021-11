Debiutująca w imprezie masters 20-letnia Polka trafiła do grupy Chichen Itza. To nazwa miasta założonego przez Majów jeszcze w erze prekolumbijskiej, a dziś atrakcja turystyczna i miejsce prac archeologów. Także inne grupy turnieju stanowią nawiązanie do starożytnego Meksyku, a drugą singlową nazwano Teotihuacan.





Kiedy gra Iga Świątek?

Rywalkami Polki w grupie będą Aryna Sabalenka (Białoruś), Maria Sakkari (Grecja) i Paula Badosa (Hiszpania). I to właśnie z Greczynką Świątek zagra w swoim pierwszym spotkaniu, które zaplanowano na czwartek, 11 listopada.



Sakkari nie jest dla Polki wygodną rywalką. Można wręcz określić ją jako "koszmar" Świątek, bo to właśnie ta tenisistka stanęła na jej drodze w ćwierćfinale tegorocznego Rolanda Garrosa i uniemożliwiła obronę tytułu w Paryżu, a później jeszcze pokonała w półfinale imprezy w Ostrawie. Teraz po raz kolejny staje na drodze raszynianki, ale miejmy nadzieję, że tym razem role się odwrócą.



Tenisistki najpierw rywalizować będą w dwóch grupach systemem "każda z każdą". Do półfinałów awansują po dwie najlepsze z obu grup i wówczas stoczą pojedynki o udział w zaplanowanym na 17 listopada finale.



Reklama