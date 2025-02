Koszmar Sabalenki, a potem takie wieści. Ogłosili to tuż po meczu. Świątek poza listą

Aryna Sabalenka w tym roku po raz pierwszy w karierze rozpoczęła sezon w roli liderki rankingu WTA , ale ogromna presja związana z nową dla niej sytuacją nie spętała jej nóg. Początek obecnej kampanii był dla białoruskiej tenisistki udany, bo choć w Melbourne nie obroniła tytułu, to po raz kolejny zdołała awansować do finału Australian Open, a wcześniej wygrała także turniej w Brisbane.

- Kalendarz jest naprawdę trudny, zwłaszcza jeśli docierasz do finałowych faz Wielkiego Szlema, jak w Australian Open. Wówczas nie masz zbyt dużo czasu na regenerację i przygotowanie się do tych dużych imprez. Potraktuję te dwa najbliższe turnieje jako przygotowanie do Sunshine Double. Będę starała się budować mój tenis i wznieć go na wyższy poziom - deklarowała Białorusinka.