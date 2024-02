"Koszmar" Igi Świątek wygrywa i jest coraz bliżej. Polka wciąż na tronie

Nie kończy się wspaniały sen Igi Świątek . Polka pierwszy raz na pozycji liderki światowego rankingu swoje nazwisko zobaczyła na samym początku kwietnia 2022 roku. Niedługo minie więc dwa lata od tego momentu, a nic nie wskazuje na to, aby nasza gwiazda miała komuś w łatwy sposób liderowanie oddać. Za plecami naszej zawodniczki jest gorąco, ale Iga wciąż nie oddaje swojego miejsca. Ostatni raz zrobiła to we wrześniu 2023 roku, ale na bardzo krótki okres.

Iga Świątek wciąż na czele. Ostapenko goni

Do nowego sezonu Ostapenko podeszła w zdaje się lepszej formie. Niedawno udało się jej nawet awansować do top 10 rankingu WTA, ale wypadła z tej dziesiątki po Australian Open. Ostapenko wyraźnie chce do tego grona wrócić, co widać było jej w grze podczas turnieju w austriackim Linz. Łotyszka ten turniej wygrała i poza przepięknym trofeum, dopisała do swojego konta także niezwykle cenne punkty rankingowe, które pozwoliły jej wskoczyć na 11. miejsce.