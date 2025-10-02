Koszmar Igi Świątek w Pekinie. Bezlitosna diagnoza, wskazano winnego

Iga Świątek w ostatnim czasie przeżywa coś w rodzaju tenisowej sinusoidy. Gdy bowiem spojrzymy na wszystkie turnieje, które Polka zagrała od momentu wejścia na nawierzchnię trawiastą, to wygrywa dokładnie co drugą imprezę. Najpierw udało się zwyciężyć w Wimbledonie, potem w Cincinnati, a następnie jeszcze w Seulu. Można było więc pewnym sensie zakładać, że w Pekinie triumfu nie będzie.

Tak też się faktycznie stało, ale etap oraz styl, w którym Iga odpadła z imprezy może zaskakiwać i niepokoić. Nasza gwiazda pożegnała się z walką o tytuł już na etapie czwartej rundy, a z rywalizacji wyrzuciła ją Emma Navarro, z którą dotychczas Świątek wygrywała bez najmniejszych problemów. W środowym meczu trzeciej rundy Iga ugrała jednak ledwie seta, a trzecia partia była katastrofalna z polskiej perspektywy.

Bolesna porażka Świątek. Drugi najgorszy wynik w karierze

Iga przegrała ją bowiem 0:6, a ten wynik kojarzy się polskim kibicom z wynikami, które widzimy w drugą stronę. Wynik trzeciej partii może niepokoić, podobnie jak liczba niewymuszonych błędów. - To był jeden słabszy mecz Igi, ale wciąż to dobry wynik. Zmęczenie na pewno daje się we znaki. Jedyne, co może niepokoić kibiców, choć to wypadek przy pracy, to 70 niewymuszonych błędów - drugi najgorszy wynik w jej karierze - wyliczyła Justyna Kostyra w rozmowie z "WP SportoweFakty" (dane za OptaAce przyp. red.).

Komentatorka Eurosportu nie ma wątpliwości, że dużą winę za to, co się wydarzyło, ponosi WTA. - Wycofanie Sabalenki z Pekinu, zakończenie sezonu przez Switolinę, Haddad Maię czy Paulę Badosę, która wciąż nie może dojść do siebie po kontuzji kręgosłupa, a także fakt, że Zheng wróciła tylko na chwilę i musi odpoczywać, pokazują, jak bardzo organizmy są skrajnie wykończone - nie po jednym sezonie, tylko po kilku. WTA musi się poważnie zastanowić nad swoim kalendarzem, bo w rozgrywkach ATP nie wygląda to tak rygorystycznie - grzmi dziennikarka.

O obciążeniach w tenisie mówi się od dawna i jedną z zawodniczek, które najchętniej zabierają głos w tej sprawie, jest właśnie Świątek. Polka wielokrotnie apelowała o przemyślenie sytuacji. Ostatnio głos poparcia Idze "udzielił" Carlos Alcaraz, który po wygraniu turnieju w Tokio wycofał się z rywalizacji w Szanghaju, a na konferencji prasowej wprost przyznał rację naszej gwieździe.

Masz na myśli, że to nie miało znaczenia?!”. Iga zaskoczona słowami dziennikarza. WIDEO AP © 2024 Associated Press

Iga Świątek z powodów osobistych wycofała się z WTA 1000 w Pekinie CHARLY TRIBALLEAU / AFP AFP

Iga Świątek zna smak zwycięstwa w turnieju w Pekinie Pedro PARDO AFP

Iga Świątek zrezygnowała z gry w Pekinie. W rankingu WTA straci tysiąc punktów Jason Whitman/NurPhoto via AFP AFP