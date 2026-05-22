"Koszmar" Igi Świątek na drodze Polki w Paryżu. Organizatorzy już biją na alarm

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Iga Świątek poznała potencjalne rywalki podczas tegorocznego Roland Garros, na drodze Polki do upragnionego tytułu znalazła się m.in. tenisistka nazywana "koszmarem" bądź "zmorą" naszej reprezentantki. Nie umknęło to uwadze organizatorów turnieju, na oficjalnej stronie rozgrywek przeanalizowano sytuację trzeciej zawodniczki rankingu WTA, jednocześnie bijąc na alarm - przed nią bardzo trudne zadanie.

article cover
Iga ŚwiątekTomasz BarańskiEast News

Wielkimi krokami zbliża się inauguracja Roland Garros, pierwsze mecze drabinki głównej zostaną rozegrane już w niedzielę. Następnego dnia do akcji wkroczy Iga Świątek, która zmierzy się z Emerson Jones. Polka będzie zdecydowaną faworytką tego starcia, chociaż 17-latka z Australii zapewne postawi wszystko na jedną kartę, czego w rozmowie z Interią spodziewał się Michał Kaznowski, były trener naszej zawodniczki.

Ona dostała dziką kartę. Na pewno nie na piękne oczy, ale dlatego, że coś potrafi. Młoda Australijka położy na szalę wszystko. Zobaczymy na ile to wystarczy. Nie nastawiałbym się jednak na to, że będzie łatwo. Może być, ale nie musi
przyznał Kaznowski.

Świadomość tego, że Jones będzie ryzykowała, ma też WTA, która wysnuła taki wniosek w swojej analizie drabinki. "Czy uda jej się sprawić oszałamiającą niespodziankę? Jones, debiutująca w turnieju głównym Rolanda Garrosa, nie ma nic do stracenia, więc spodziewajcie się, że w tym meczu postawi wszystko na jedną kartę" - zauważono.

Roland Garros. Ostrzeżenie dla Igi Świątek

Jeśli Polka pokona nastolatkę, w kolejnej rundzie zagra z Sarą Bejlek lub jedną z kwalifikantek. Zdecydowanie trudniejsze zadanie będzie czekało na nią w trzeciej rundzie, co nie umknęło uwadze organizatorów Roland Garros. Na oficjalnej stronie turnieju przeanalizowano tegoroczną drabinkę, przyjrzano się m.in. sytuacji Świątek.

Zobacz również:

Emma Navarro
Tenis

Zwrot u progu Roland Garros. A była już o krok od kolejnego dramatu

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

Autorzy analizy już teraz biją na alarm - Polka może bowiem zagrać z rywalką, z którą jeszcze nigdy nie wygrała. I chociaż na horyzoncie pojawia się nazwisko Jeleny Rybakiny jako potencjalnej przeciwniczki 24-latki w półfinale, to właśnie Jelena Ostapenko może okazać się najpoważniejszą przeszkodą.

"Na długo przed półfinałem z Rybakiną, Świątek wydaje się mieć trudną drogę do zwycięstwa. Mistrzyni Roland Garros 2017, Jelena Ostapenko, ma bilans 6:0 w bezpośrednich starciach z Polką" - przypomniano.

Świątek i Ostapenko (nazywana "koszmarem" i "zmorą" Polki) po raz ostatni grały ze sobą przed rokiem w Stuttgarcie, wówczas Łotyszka wygrała 6:3, 3:6, 6:2. I chociaż by ponownie zagrać z Polką musi najpierw pokonać Ellę Seidel, a następnie lepszą z pary Tereza Valentova - Magda Linette, to nie stoi na straconej pozycji. Tenisistka z Rygi bowiem ostatnio z dobrej strony pokazała się w Rzymie, dotarła do ćwierćfinału "tysięcznika" w stolicy Włoch.

Gdyby Świątek rzeczywiście trafiła na Ostapenko i pierwszy raz w karierze ją pokonała, później czekałyby na nią kolejne wyzwania, w tym możliwy rewanż z Eliną Switoliną za przegrany półfinał w Rzymie.

"Wszystko wskazuje na to, że dla Świątek będzie to podróż pełna gwiazd" - zauważają organizatorzy, którzy jednocześnie dają duże szanse Jelenie Rybakinie, czyli potencjalnej rywalce Polki w półfinale. Wprawdzie nie okrzyknęli jej faworytką turnieju, bo taką w ogóle trudno wskazać przed tegorocznymi zmaganiami w Paryżu, ale przyznają, że Kazaszka ma "szansę na to, by włączyć się do walki" o tytuł.

Zobacz również:

Elina Switolina nie kryła poruszenia podczas pożegnania męża przed turniejem Rolanda Garrosa
Roland Garros

Łzy Ukrainki w Paryżu. To będzie ostatni raz

Amanda Gawron
Amanda Gawron
Tenisistka w białym stroju na kortach trawiastych podczas meczu, z rakietą w ręku, uśmiechnięta po udanym zagraniu; w tle widoczny zegar ścienny i rozmyci kibice.
Iga ŚwiątekDaisuke Urakami / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFPAFP
Tenisistka w sportowej koszulce i czapce na głowie, pijąca wodę z niebieskiego bidonu podczas przerwy w meczu tenisowym na korcie.
Iga ŚwiątekDita Alangkara/Associated Press/East NewsEast News
sportowczyni ubrana w jasną kurtkę i białą czapkę z daszkiem odpowiada na pytania dziennikarzy, wokół niej widoczne są mikrofony i osoby z notatnikami oraz aparatami, tło stanowi ściana z logo sponsorów
Iga ŚwiątekPhoto by Miguel Reis / NurPhoto via AFPEast News


Alex de Minaur - Luciano Darderi. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja