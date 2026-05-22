Wielkimi krokami zbliża się inauguracja Roland Garros, pierwsze mecze drabinki głównej zostaną rozegrane już w niedzielę. Następnego dnia do akcji wkroczy Iga Świątek, która zmierzy się z Emerson Jones. Polka będzie zdecydowaną faworytką tego starcia, chociaż 17-latka z Australii zapewne postawi wszystko na jedną kartę, czego w rozmowie z Interią spodziewał się Michał Kaznowski, były trener naszej zawodniczki.

Ona dostała dziką kartę. Na pewno nie na piękne oczy, ale dlatego, że coś potrafi. Młoda Australijka położy na szalę wszystko. Zobaczymy na ile to wystarczy. Nie nastawiałbym się jednak na to, że będzie łatwo. Może być, ale nie musi

Świadomość tego, że Jones będzie ryzykowała, ma też WTA, która wysnuła taki wniosek w swojej analizie drabinki. "Czy uda jej się sprawić oszałamiającą niespodziankę? Jones, debiutująca w turnieju głównym Rolanda Garrosa, nie ma nic do stracenia, więc spodziewajcie się, że w tym meczu postawi wszystko na jedną kartę" - zauważono.

Roland Garros. Ostrzeżenie dla Igi Świątek

Jeśli Polka pokona nastolatkę, w kolejnej rundzie zagra z Sarą Bejlek lub jedną z kwalifikantek. Zdecydowanie trudniejsze zadanie będzie czekało na nią w trzeciej rundzie, co nie umknęło uwadze organizatorów Roland Garros. Na oficjalnej stronie turnieju przeanalizowano tegoroczną drabinkę, przyjrzano się m.in. sytuacji Świątek.

Autorzy analizy już teraz biją na alarm - Polka może bowiem zagrać z rywalką, z którą jeszcze nigdy nie wygrała. I chociaż na horyzoncie pojawia się nazwisko Jeleny Rybakiny jako potencjalnej przeciwniczki 24-latki w półfinale, to właśnie Jelena Ostapenko może okazać się najpoważniejszą przeszkodą.

"Na długo przed półfinałem z Rybakiną, Świątek wydaje się mieć trudną drogę do zwycięstwa. Mistrzyni Roland Garros 2017, Jelena Ostapenko, ma bilans 6:0 w bezpośrednich starciach z Polką" - przypomniano.

Świątek i Ostapenko (nazywana "koszmarem" i "zmorą" Polki) po raz ostatni grały ze sobą przed rokiem w Stuttgarcie, wówczas Łotyszka wygrała 6:3, 3:6, 6:2. I chociaż by ponownie zagrać z Polką musi najpierw pokonać Ellę Seidel, a następnie lepszą z pary Tereza Valentova - Magda Linette, to nie stoi na straconej pozycji. Tenisistka z Rygi bowiem ostatnio z dobrej strony pokazała się w Rzymie, dotarła do ćwierćfinału "tysięcznika" w stolicy Włoch.

Gdyby Świątek rzeczywiście trafiła na Ostapenko i pierwszy raz w karierze ją pokonała, później czekałyby na nią kolejne wyzwania, w tym możliwy rewanż z Eliną Switoliną za przegrany półfinał w Rzymie.

"Wszystko wskazuje na to, że dla Świątek będzie to podróż pełna gwiazd" - zauważają organizatorzy, którzy jednocześnie dają duże szanse Jelenie Rybakinie, czyli potencjalnej rywalce Polki w półfinale. Wprawdzie nie okrzyknęli jej faworytką turnieju, bo taką w ogóle trudno wskazać przed tegorocznymi zmaganiami w Paryżu, ale przyznają, że Kazaszka ma "szansę na to, by włączyć się do walki" o tytuł.

