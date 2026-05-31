Promieniejąca, uśmiechnięta i przeszczęśliwa - taką Martę Kostiuk oglądaliśmy na pomeczowej konferencji prasowej, gdzie przyszła po pokonaniu Igi Świątek w trzeciej rundzie.

Marta Kostiuk: Serwis Igi Świątek stał się bardzo desperacki

Bardzo szybko wrócił temat tego, co padło jeszcze przed spotkaniem, mianowicie podopieczna trenerki Sandy Zaniewskiej sama postawiła się w pozycji underdoga. Uznała, że faworytką jest Iga Świątek, mimo że to za nią przemawiała passa 15 wygranych meczów z rzędu.

Zapytana, na ile pokonaniem ekspertki od gry na mączce w Paryżu, siłą rzeczy zmienia się to położenie, czyli to na nią przejdzie większa presja, Kostiuk powiedziała:

- Cóż, nie planuję utrzymywać tej pozycji, ale uważam, że choć mecz był świetny, to ostatecznie nadal uważam, że byłam w nim underdogiem. W tenisie wszystko się zmienia, ale jestem o wiele bardziej regularna. Jestem najbardziej regularna w swojej karierze i długa droga przede mną, żeby znaleźć się w pierwszej dziesiątce, a nawet w pierwszej piątce - powiedziała zawodniczka, przeżywająca renesans swojej formy. Jednak nadal pokorna względem tych, które ją wyprzedzają.

- Nadal jestem za plecami tych dziewczyn w rankingu. Technicznie nadal jestem underdogiem. Tak więc zobaczymy. Może wiele rzeczy zmieni się po tym turnieju lub i nie. Nie będę już uważana za słabszą, ale nie przeszkadza mi bycie w obu położeniach. Przyjmuję to tak, jak jest - odpowiedziała.

Kostiuk była naprawdę silna na returnie, jeśli chodzi o przełamanie serwisu Świątek. Gdy nawet sama została przełamana, to w kolejnym gemie odpowiadała tym samym. Zapytana, jak z jej perspektywy wyglądał drugi set w newralgicznym momencie trzeciego gema, odparła:

- Myślę, że wywierałam dużą presję, szczególnie przy jej drugim serwisie. Nie zaszkodziła mi zbytnio pierwszym serwisem. Po prostu odbijałam wszystko, a nie jest łatwo grać przeciwko komuś, kto odbiera wszystkie twoje serwisy i wywiera na ciebie dużą presję przy drugim serwisie. Nie sądzę, żebym serwowała dobrze w niektórych gemach, ale potem znalazłam sposób pod koniec pierwszego i w drugim secie - oceniała nasza sąsiadka ze wschodu.

- To był klucz. Myślę, że mam dobry return i nie przeszkadza mi radzenie sobie przy kick serwisach, co jest problemem dla wielu dziewczyn. I dla facetów także, ale panowie to zupełnie inna historia. Myślę, że w miarę trwania meczu ona odczuwała to coraz bardziej, więc jej serwis stawał się bardziej desperacki w tym sensie, że serwowała mocniej, przez co popełniała więcej podwójnych błędów serwisowych, albo serwowała wolniej, więc miałem więcej czasu na interweniowanie - wyłożyła karty na stół Kostiuk.

Z Paryża - Artur Gac

