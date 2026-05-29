Kostiuk przemówiła do Świątek. Rosną emocje przed polsko-ukraińskim starciem

To doprawdy imponująca seria, którą może poszczycić się Marta Kostiuk, przeżywająca najpiękniejszy moment swojej kariery. A dla nas to także bliska historia, bo trenerką Ukrainki jest polska fachowczyni, Sandra Zaniewska, która zresztą niedawno udzieliła Interii wyczerpującego wywiadu. Miało to miejsce podczas turnieju Billie Jean King Cup w Gliwicach, gdzie Ukrainki ograły Polki.

Marta Kostiuk pełna wiary i pokory przed bitwą z Igą Świątek

23-letnia Kostiuk passę podtrzymała w meczu trzeciej rundy ze szwajcarską tenisistką serbskiego pochodzenia Viktoriją Golubic. Wygrała z nią, patrząc na suchy wynik, w podobnych rozmiarach, jak Iga Świątek z Magdą Linette, bo 6:4, 6:3.

- Zaczęłam naprawdę dobrze, a potem trochę się spieszyłam. To był trudny mecz, dzisiaj było bardzo wilgotno. Po prostu myślę, że wszyscy czują się coraz gorzej z każdym dniem w tym upale. Cieszę się, że w niedzielę nie będzie już tak źle. Miałam dziś wystarczająco dużo cierpliwości, żeby zamknąć mecz w dwóch setach i przy tym nadal grać agresywnie - powiedziała gwiazda, w aktualizowanym na żywo rankingu WTA zajmująca aktualnie 13. miejsce.

Frapująco zapowiada się jej pojedynek ze Świątek, choć rzeczywiście bilans dotychczasowych spotkań wskazuje wyraźnie na Świątek. Nie licząc już nawet czasów juniorskich, Iga dwukrotnie wygrywała na kortach twardych i raz na mączce. Tyle tylko, że historia z ziemią sięga aż 2021 roku. I, co ciekaw, także miała miejsce w Paryżu, również na etapie 4. rundy Rolanda Garrosa.

Jeden z dziennikarzy poddał w wątpliwość to, czy Kostiuk w starciu ze Świątek na pewno ma obowiązek czuć się outsiderem. Choć chwilę wcześniej zawodniczka nie przyłożyła nadmiernej miary do swojej imponującej serii zwycięstw. - Nie myślę o tym, że mączka staje się moją ulubioną nawierzchnią. Po prostu gram mecz po meczu. A to jest Wielki Szlem, to inny turniej. Oczywiście cieszę się z tej passy, ale nie myślę o tym zbyt wiele - zawyrokowała.

Wracając więc do tej obecnej dynamiki, czyli odzyskiwaniu formy przez Igę z jej rozpędzeniem się, odparła z pełną wiarą w swoje możliwości.

- Zdecydowanie mam inne przeczucie przed tym meczem, ponieważ czuję, że ostatnim razem, gdy grałam z nią w Cincinnati, przegrałam to spotkanie na długo przed jego rozpoczęciem. Teraz nie czuję się tak samo. Ale nadal jestem tą samą osobą, która przegrała z nią trzy razy, zaś ona wygrała ten turniej cztery razy. Chciałabym być faworytką w tym meczu, ale nadal nie sądzę, żeby tak było, mimo że mam naprawdę długą passę. Niemniej to nie zrujnuje mi dnia ani gry. Nadal chcę wyjść na kort, dać z siebie wszystko i zwyczajnie się cieszyć. Nawet jeśli wygram seta w następnym meczu, będę bardzo szczęśliwa. Tak na to patrzę i jestem podekscytowana tym pojedynkiem - stwierdziła Kostiuk.

Z Paryża - Artur Gac

Marta Kostiuk YOAN VALAT EPA

